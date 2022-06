Guendalina Tavassi, quanto è dimagrita all’Isola dei Famosi: la confessione

Guendalina Tavassi ha confessato ai fan dei social quanti chili avrebbe perso durante la sua permanenza all'Isola dei Famosi.

Durante la sua permanenza all’Isola dei Famosi Guendalina Tavassi ha confessato quanti chili avrebbe perso e ha rivelato di volersi rimettere in forma al più presto.

Guendalina Tavassi: i chili persi

L’esperienza all’Isola dei Famosi è durata ben 3 mesi per Guendalina Tavassi, che ha deciso di ritirarsi anticipatamente dal programma tv a causa del suo prolungamento.

Guendalina non ha fatto segreto di aver subito dei veri e propri morsi della fame mentre era sull’Isola e ha dichiarato che avrebbe perso ben 5 chili durante la sua permanenza in Honduras. Attraverso le sue stories Guendalina ha confessato ai fan di essere impazienti di rimettersi in forma con un’alimentazione sana e i ritmi sportivi di sempre.

Il supporto al fratello Edoardo

Mentre lei è rientrata in casa anche per stare insieme ai suoi figli, suo fratello Edoardo Tavassi è rimasto all’Isola dei Famosi.

Guendalina ovviamente continua a mandargli il suo supporto da casa e, nelle ultime ore, ha confessato che suo fratello avrebbe un vero e proprio debole per Soleil Sorge, approdata sull’Isola in compagnia di Vera Gemma.

“Mercedesz? Non mi fido! Soprattutto perché dice che gli piace Edoardo anche con quel ciuffetto che ha dietro… Il problema più grande è che ho letto che dovrebbe entrare Soleil. Edoardo è innamorato perso della Sorge e sono terrorizzata”, ha rivelato Guendalina a proposito di suo fratello.

Succederà davvero qualcosa tra Edoardo e Soleil all’Isola dei Famosi? In tanti sono curiosi di sapere quale sarà la reazione di Mercedesz, che ha già rivelato di provare antipatia nei confronti dell’influencer.