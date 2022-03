Guendalina Tavassi risponde alle critiche: “Mi dicono vai a lavorare, pensa ai tuoi figli…”

Guendalina Tavassi ha replicato contro gli haters che l'hanno accusata di abbandonare i suoi figli per partecipare all'isola dei Famosi.

Guendalina Tavassi si è vista costretta a replicare contro coloro che l’hanno accusata di abbandonare i suoi figli per partecipare all’Isola dei Famosi.

Guendalina Tavassi contro gli haters

Guendalina Tavassi si è abbandonata a un duro sfogo dopo che, in tanti, l’hanno accusata via social di abbandonare i suoi figli per partecipare all’Isola dei Famosi 2022.

La showgirl si è da poco separata dal padre dei bambini, che ha anche denunciato per ripetuti atti di violenza nei suoi confronti. “Ognuno ha il proprio lavoro. Io, ringraziando il Signore, dopo tutto il mio trascorso di vita, sono riuscita a trovarmi il lavoro dei miei sogni che mi ha dato una stabilità e mi ha permesso di sostentare i miei figli e trascorrere anche del tempo con loro. I bambini vanno in una scuola privata, hanno tutto quel che serve alla loro crescita”, ha scritto la Tavassi via social, e ancora:

“Quando una persona mi dice: ‘Vai a lavorare e pensa ai tuoi figli’, penso che sia idiota.

Questo è il mio lavoro. E questo lavoro può portarti per un periodo lontano. Ma tutto il resto del tempo io sto 24 ore con loro”, ha chiarito.

Il nuovo amore

Oggi Guendalina sembra aver ritrovato la serenità accanto a Federico Perna, mentre sembrerebbe essere naufragata nel peggiore dei modi la sua storia con Umberto D’Aponte. Secondo indiscrezioni l’uomo si troverebbe in carcere per aver violato l’ordine restrittivo emesso nei confronti della sua ex, che nei mesi scorsi si è mostrata con un occhio nero.