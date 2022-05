Guendalina Tavassi torna sui social: “Mangio e vomito”

Guendalina Tavassi ha aggiornato i fan sulle sue condizioni dopo l'esperienza vissuta all'Isola dei Famosi.

Dopo l’esperienza vissuta all’Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi è tornata sui social e non ha mancato di aggiornare i fan sulle sue condizioni.

Reduce dall’esperienza all’Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi è finalmente tornata sui social e non ha mancato di aggiornare i fan sulle sue condizioni e sui suoi sentimenti (in attesa di poter riabbracciare i figli e il fidanzato, Federico Perna).

L’ex naufraga ha dichiarato di avere una felicità incontenibile, nonostante finora abbia sempre dato di stomaco dopo aver mangiato. La vicenda è capitata anche ad altri ex naufraghi dell’Isola dei Famosi che, dopo aver patito la fame all’interno del reality show, hanno confessato di non essere riusciti a trattenere il cibo.

“Non vedo l’ora di riabbracciare i miei figli e di riabbracciare il mio cuore che mi manca da morire, di parlare con tutti voi.

Calcolate che per me adesso il telefono è una cosa stranissima, lo ho ripreso e mi sembra che escano di fuori le cose, dovrò fare un corso. […] Per ora ho solo mangiato e vomitato però chissenefrega, mangiare è bellissimo, la vita è meravigliosa, il letto è fantastico pure se ce stanno gli animali, ma non fa niente”, ha dichiarato Guendalina.

Umberto D’Aponte uscito dal carcere

Mentre Guendalina si accingeva a lasciare l’Isola dei Famosi è stata didfusa la notizia della scarcerazione del suo ex, Umberto D’Aponte, che sarebbe tornato a casa dopo aver trascorso diversi mesi in carcere a seguito dell’aggressione ai danni della stessa Tavassi.

Come andrà a finire la questione?