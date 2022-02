Guerini: "Autosufficienza attraverso rinnovabili prospettiva indispensabile"

Roma, 4 feb. – (Adnkronos) – "Il progetto della comunità energetica che oggi viene presentato assume molteplici significati: al valore innovativo di questa iniziativa si accompagna la peculiarità del contesto in cui ha trovato le condizioni per essere ideata e realizzata. Si tratta della dimostrazione positiva di una sensibilità che appartiene tanto alle amministrazioni locali quanto all'opinione pubblica e alla realtà imprenditoriale del settore, tutti impegnati nella ricerca condivisa di soluzioni capaci di creare occasioni di sviluppo sostenibile.

Raggiungere, attraverso le fonti rinnovabili, l'autossuficienza della produzione di quantitativi di energia necessari a soddisfare il fabbisogno di un nucleo di utenze consistente, è un obiettivo ambizioso ma anche una prospettiva indispensabile". Così il ministro della Difesa Lorenzo Guerini in un messaggio inviato in occasione dell'inaugurazione della comunità energetica rinnovabile di Turano Lodigiano.

"Un obiettivo- continua il ministro – che trova in questo progetto un riscontro pratico e anche un esempio efficace in grado di diffondere una cultura della sostenibilità e una maggiore consapevolezza sul tema della transizione energetica.

Per noi lodigiani non può che essere un motivo di soddisfazione e di orgoglio che proprio nel nostro territorio si realizzino iniziative così importanti e all'avanguardia. Vorrei esprimere gratitudine nei confronti di chi ha creduto in questa prospettiva e ha lavorato con impegno affinché essa prendesse forma, auspicando che da questo primo nucleo possano crescere e diffondersi sempre più esperienze simili che facciano del lodigiano un distretto dell'energia rinnovabile e sostenibile".