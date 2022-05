Guerini: governo sostiene Ucraina rispettando mandato Parlamento

Milano, 6 mag. (askanews) – “Il governo sta lavorando a sostegno dell Ucraina in base alle indicazioni che sono state date dal Parlamento con una risoluzione adottata a grandissima maggioranza quasi all unanimità. In quella risoluzione si impegnava il governo anche a sostenere, attraverso l invio di materiale militare, la resistenza Ucraina, con sistemi d arma difensivi, è quello che stiamo facendo. Lo abbiamo fatto con gli invii fatti finora insieme agli altri paesi europei, insieme ai Paesi alleati, e sulla base del mandato ricevuto dal Parlamento”.

Lo ha sottolineato il ministro della Difesa Lorenzo Guerini, da Lodi, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano se ci fosse ancora una maggioranza a sostegno del governo per quel che riguarda gli aiuti militari all’Ucraina.

“È giusto che vi sia un continuo confronto tra governo e Parlamento. Ieri ero in commissione Difesa congiunta di Camera e Senato – ha aggiunto – Il governo è sempre disponibile a confrontarsi, é giusto che il Parlamento ne verifichi l attività però credo che il Paese, il Parlamento si sia pronunciato in maniera molto chiara sul sostegno che stiamo dando e dobbiamo continuare in questa direzione, certo sostenendo insieme l invio di materiale ed equipaggiamenti militari, e insieme alle sanzioni, anche tutte gli sforzi per arrivare a una soluzione negoziale, a un cessate il fuoco e poi a un negoziato vero”.