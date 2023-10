Il valico di Rafah verrà aperto nella giornata di mercoledì 1° novembre per consentire ai palestinesi feriti durante la guerra di trasferirsi da Gaza in Egitto per ricevere cure mediche. Lo hanno riferito i media egiziani.

Guerra a Gaza, il valico di Rafah verrà aperto. L’Egitto rafforza il valico di Rafah con carri armati e blindati

Secondo quanto scritto dal Times of Israele, l’Egitto ha posizionato veicoli blindati e carri armati nei pressi del valico Rafah, al confine con Gaza. Il quotidiano ha anche spiegato che numerose immagini mostrano decine di veicoli fermi al confine.

Lo schieramento è stato deciso a seguito del timore dell’Egitto che migliaia di rifugiati possano riversarsi nel Paese a causa dei combattimenti tra Israele e Hamas che stanno mettendo a dura prova la resistenza della Striscia. Dall’inizio del conflitto, del resto, è la prima volta che il valico verrà aperto. Fino a questo momento, è stato consentito esclusivamente l’ingresso di camion di aiuti a Gaza.

Per quanto riguarda la mossa egiziana, stando al trattato di pace firmato nel 1979 con Israele, il numero di forze che lo Stato guidato da Al Sisi può dislocare nella Penisola del Sinai è limitato. Ciononostante, in passato, Israele ha accolto positivamente la violazione dei limiti imposti dal trattato per contrastare l’insurrezione islamica in zona.

Intanto, stando a quanto riferito dai media egiziani, il valico di Rafah sarà aperto a partire da domani 1° novembre con lo scopo di consentire ai palestinesi feriti di essere trasferiti da Gaza in Egitto per ricevere le cure mediche necessarie in ospedali da campo. È quanto comunicato anche all’ANSA da fonti locali.

Israele attacca il campo profughi di Jabalya e neutralizza una cellula di Hezbollah

In attesa dell’apertura del valico Rafah, il conflitto tra Israele e Hamas procede senza esclusione di colpi. Il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha comunicato che l’esercito sta ottenendo “significativi risultati nelle operazione di terra” nella Striscia ma sta “pagando un duro prezzo”.

“Stiamo dispiegando forze su larga scala nel profondo della Striscia. Ci sono battaglie contro le nostre forze che operano li e i risultati sul campo sono molto alti”, ha aggiunto il ministro.

Il portavoce militare israeliano, invece, ha diramato un comunicato attraverso il quale ha spiegato che, nel campo profughi di Jabalya, Israele ha condotto un attacco su vasta scala nella giornata di martedì 31 ottobre “contro una infrastruttura terroristica che apparteneva al Battaglione centrale di di Hamas”. “Un grande numero di terroristi sono rimasti uccisi. Fra questi, Ibrahim Biari, comandante del Battaglione centrale di Jabalya, responsabile della unità Nukhba che ha condotto l’attacco del 7 ottobre in Israele”, ha aggiunto il portavoce.

A seguito dell’attacco a Jabalya, nel nord della Striscia, sarebbero stati registrati almeno 145 morti. Lo hanno segnalato fonti sanitarie.

Al contempo, le forze di difesa israeliane (Idf) hanno annunciato di aver colpito e neutralizzato una “cellula terroristica” che si trovava nel sud del Libano e che era pronta a condurre un attacco con missili anti-tank. Stando a quanto asserito dall’Idf, tutti i componenti della cellula terroristica sono morti.

L’esercito ha anche precisato di aver colpito un altro sito della milizia sciita Hezbollah nell’aria, in risposta ai continui attacchi con missili e razzi diretti verso il nord di Israele.

Aumenta la preoccupazione in ambito internazionale

Con il procedere del conflitto, aumenta la preoccupazione in contesto internazionale. “Sono profondamente allarmato dall’intensificarsi del conflitto tra Israele e Hamas e altri gruppi armati palestinesi a Gaza. Con troppe vite israeliane e palestinesi già perse, questa escalation non fa altro che aumentare l’immensa sofferenza dei civili”. È quanto scritto su Twitter da Antonio Guterres, segretario generale dell’Onu.

Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha invece dichiarato al Consiglio nordico in Norvegia: “Condanniamo gli attentati terroristici di Hamas contro Israele. Al tempo stesso, è importante che la risposta israeliana avvenga nel rispetto del diritto internazionale, che le vite dei civili siano protette e che gli aiuti umanitari raggiungano Gaza”.