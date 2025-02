Guerra dei dazi, Trump "gioca alla roulette russa con economia globale"

Milano, 3 feb. (askanews) – L’esperta di diritto economico internazionale Geneviève Dufour, canadese, ritiene che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump stia “giocando alla roulette russa con l’economia globale” imponendo dazi doganali del 25% sui prodotti provenienti da Canada e Messico e del 10% sui prodotti provenienti da oltre a quelli già esistenti sui prodotti cinesi. “Donald Trump non ha parlato di noi durante la sua campagna elettorale – ha affermato Dufour – Ha attaccato molto la Cina e il Messico, ma molto poco il Canada. Infatti, siamo passati inosservati e all’improvviso, appena è stato eletto, ha iniziato a dire che il Canada è il nemico da sconfiggere, il nemico numero uno. Siamo come responsabili di tutti i mali, ma sappiamo anche che attacca quasi tutti. Quindi, non siamo soli a vivere questa esperienza. Resta il fatto che sì, danneggerà il “Il rapporto che abbiamo con gli Stati Uniti e probabilmente questa volta è una volta di troppo”.