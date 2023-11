Guerra in Medio Oriente, Biden chiede tre giorni di tregua: Netanyahu non ci sta

Il presidente Usa Joe Biden chiede 3 giorni di stop ai combattimenti, ma Netanyahu non è d'accordo

Nella telefonata del 6 novembre, il presidente americano Joe Biden ha richiesto al suo corrispettivo israeliano Benjamin Netanyahu tre giorni di stop dai bombardamenti in Medio Oriente. L’idea di Biden era che una mossa simile avrebbe potuto aiutare nell’ottica della liberazione degli ostaggi di Hamas. La risposta di Netanyahu è stata, però, negativa.

Biden chiede tregua dalla guerra: la telefonata

“Hamas rilascerebbe 10-15 ostaggi e utilizzerebbe la pausa di tre giorni per verificare l’identità di tutti gli ostaggi e fornire un elenco dei nomi degli ostaggi“ – a questo servirebbe lo stop ai combattimenti richiesto dagli Usa ad Israele, ma rigettato dal presidente Netanyahu. I bombardamenti, in atto ormai da un mese, non si sono mai fermati, nemmeno nelle ultime ore, e anzi si sono allargati sempre di più. Nel corso della notte, nuovi raid israeliani hanno colpito l’area del Libano. “Gli aerei da guerra delle Idf hanno colpito più volte obiettivi di Hezbollah“ – comunica l’esercito dello Stato ebraico.

Biden chiede tregua dalla guerra: la risposta di Netanyahu

Netanyahu non solo ha riposto negativamente all’invito degli Usa, ma ha anche rilanciato: “Dopo la guerra con Hamas avremo il controllo sulla Striscia di Gaza“. Gli Stati Uniti d’America, però, affermano di non sostenere l’idea di una nuova occupazione a lungo termine di Gaza. Il portavoce del dipartimento di Stato, Vedant Patel, ha dichiarato smorzando i toni: “In termini generali, noi non sosteniamo una rioccupazione di Gaza e neanche Israele la sostiene”.