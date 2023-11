Guerra in Medio Oriente, colloquio tra Biden e Al-Thani: "Tra gli ostaggi un ...

Guerra in Medio Oriente, colloquio tra Biden e Al-Thani: "Tra gli ostaggi un ...

Lo scorso 7 ottobre, i terroristi di Hamas hanno portato a termine un terribile attacco su larga scala contro Israele, provocando innumerevoli vittime tra i civili. Due di loro, cittadini americani, si trovavano nello Stato ebraico con il loro bimbo di 3 anni: il piccolo è finito per essere uno degli ostaggi di Hamas.

Hamas, bimbo americano di tre ani fra gli ostaggi: la situazione

La Casa Bianca ha fatto sapere che tra gli ostaggi americani di Hamas c’è anche un bimbo di tre anni. Il piccolo è rimasto tragicamente orfano dopo il brutale attacco terroristico di inizio ottobre in Israele. Oltre a lui, secondo quanto si apprende, pare che ci siano altre 238 persone tenute ostaggio dai terroristi all’interno della Striscia di Gaza.

Hamas, bimbo americano di tre ani fra gli ostaggi: il colloquio

A parlare della questione ostaggi, è stato ancora una volta il presidente USA Joe Biden. Il numero uno della Casa Bianca ha avuto un importante colloquio telefonico con l’emiro del Qatar Tamim Bin Hamad Al-Thani. Biden ha ringraziato Al-Thani per il ruolo che sta svolgendo il suo Paese in Medio Oriente. Entrambi i leader hanno convenuto sul fatto che la liberazione degli ostaggi sia uno di punti principali su cui mettere il focus in questo momento.