Almeno 50 persone sono morte e molte altre rimaste feriti nei raid notturni di Israele sulla Striscia di Gaza, secondo fonti palestinesi.

Guerra in Medio Oriente, fonti palestinesi: “A Gaza 50 morti in raid notturni”

Gaza è sotto assedio. Circa 50 persone, tra cui molti bambini, sono rimaste uccise, e molte altre ferite, durante la notte. Ci sono stati nuovi raid aerei dell’esercito di Israele sulla Striscia di Gaza, come riportato da fonti palestinesi citate dai media locali.

I militari israeliani affermano di “colpire in tutte le aree nella Striscia di Gaza” nel quadro delle operazioni scattate dopo l’attacco di Hamas in Israele del 7 ottobre. “Concentreremo le nostre attività nella zona nord di Gaza, il centro di gravità di Hamas. Ma continuiamo a colpire in altre aree di Gaza. Diamo la caccia ai loro comandanti, attacchiamo le loro infrastrutture e quando c’è un obiettivo importante, colpiamo” ha detto il portavoce delle Ida, Jonathan Conricus, come riportato dalla Bbc.

Raid israeliano a Gaza: uccisa famiglia di 18 persone

Ad al-Zawayda, nella Striscia di Gaza, una famiglia composta da 18 persone, compresi nonni e nipoti, è stata uccisa dopo un raid aereo israeliano che ha colpito il rifugio in cui si trovavano. A Rafah, un attacco israeliano ha colpito senza preavviso un grattacielo residenziale. Almeno nove persone sono morte nell’attacco. I funzionari dei servizi di emergenza si aspettano che il bilancio delle vittime aumenti in quando diverse persone sono ancora intrappolate sotto le macerie.