Guerra in Medio Oriente, Hamas accusa gli Usa per il blitz di Israele all'osp...

Nonostante gli Stati Uniti d’America avessero chiesto ad Israele maggiore moderazione e attenzione nelle sue operazioni negli ospedali della Striscia di Gaza, questa notte l’Idf ha fatto irruzione nella struttura di Al-Shifa. Oltre cento soldati e sei carri armati sono entrati ad Al-Shifa, seminando il panico: l’operazione proseguirà per tutta la mattina.

Blitz all’ospedale Al-Shifa: Hamas accusa gli Usa

E secondo Hamas, il principale responsabile di quello che sta avvenendo in queste ore ad Al-Shifa è proprio l’America. Questo attacco, fanno sapere dalla Palestina, ha avuto luogo perché gli Usa hanno sostenuto la narrativa di Israele secondo la quale l’ospedale era diventato un centro di controllo delle operazioni militari di Hamas. “Il silenzio dell’Onu e il tradimento di molti paesi e regimi non dissuaderanno il nostro popolo palestinese dall’aggrapparsi alla propria terra e ai propri legittimi diritti nazionali” – dichiarano ancora i vertici di Hamas.

Blitz all’ospedale Al-Shifa: l’attacco secondo Israele

Nel frattempo, il portavoce militare israeliano Daniel Hagari ha commentato quello che sta succedendo nella Striscia di Gaza: “L’operazione nell’ospedale Shifa continua in maniera mirata e si sta svolgendo in un complesso specifico nel quale secondo informazioni di intelligence si riscontra attività terroristica“. La volontà di Israele, racconta Hagari, non è quella di sterminare i civili, ma di eliminare i terroristi: “I soldati hanno consegnato forniture mediche, incubatrici e viveri per i bambini“.