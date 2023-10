Guerra in Medio Oriente, Hamas: "Italia partner dell'aggressione contro il nostro popolo"

Guerra in Medio Oriente, Hamas: "Italia partner dell'aggressione contro il no...

Guerra in Medio Oriente, Hamas: "Italia partner dell'aggressione contro il no...

Il leader di Hamas Basem Naim ha parlato in un'intervista della guerra in Medio Oriente e del ruolo dell'Italia nel conflitto

Uno dei più importanti leader di Hamas, Basem Naim, ha rilasciato alcune discusse dichiarazioni al programma di Rai3 ‘Agorà’ parlando della guerra in Medio Oriente. Tra i tanti i temi toccati da Naim, c’è anche un passaggio sul ruolo dell’Italia nel conflitto.

Il leader di Hamas sulla guerra in Medio Oriente: l’intervista

“Non accetto la narrazione secondo cui la guerra l’abbiamo iniziata noi, il nostro diritto è opporci all’occupazione israeliana, in atto da 75 anni. Se condivido le modalità di ciò che è avvenuto il 7 ottobre? Non sappiamo nemmeno noi quel che è accaduto“ – così si è espresso il leader di Hamas Basem Naim sul conflitto con Israele nella sua intervista andata in onda su Rai3 – “Vogliamo una commissione internazionale per capirlo. Israele ha attaccato immediatamente il popolo palestinese“.

Il leader di Hamas sulla guerra in Medio Oriente: il ruolo dell’Italia

Naim è stato imbeccato anche sul ruolo dell’Italia in questo conflitto e più in generale su quello di molti Paesi occidentali: “L’Italia è partner nell’aggressione contro il nostro popolo, dal momento che purtroppo ha scelto la destra, la parte destra della storia. E’ un errore gravissimo che trasforma l’Italia in una delle parti nell’aggressione contro il nostro popolo” – Basem Naim non ha alcun dubbio in merito: “Israele non agisce da solo ma per conto di Germania, Gran Bretagna, Usa, Francia, purtroppo anche dell’Italia che ha inviato alcune truppe nel Mediterraneo. Possiamo soltanto dire che la comunità internazionale ha la stessa responsabilità di Israele in tutte le stragi commesse contro il nostro popolo“.

Se vuoi iscriverti al canale Whatsapp di Notizie.it clicca qui