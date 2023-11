È partita con qualche attimo di tensione, e il lancio di un razzo da Gaza, ma infine è davvero iniziata la tregua in Medio Oriente fra Israele e Hamas. Oggi alle ore 16 avverrà il primo rilascio di ostaggi israeliani: 13 donne e bambini potranno fare il loro ritorno a casa. L’accordo prevede uno stop ai bombardamenti di almeno quattro giorni.

Inizia la treguain Medio Oriente: l’accordo

Erano le ore 7 locali e le 6 in Italia del 24 novembre, quando la tregua in Medio Oriente è finalmente iniziata. Pochi minuti dopo, però le sirene hanno iniziato a risuonare nel sud di Israele e la difesa anti-aerea ha dovuto neutralizzare un razzo fatto partire da Gaza. Da quel momento, il silenzio: la tregua dalla guerra è davvero iniziata e durerà, secondo gli accordi, almeno per quattro giorni. La sospensione delle ostilità è in vigore anche per il confine settentrionale di Israele, dove l’esercito ebraico è impegnato nella lotta contro gli Hezbollah libanesi.

Inizia la treguain Medio Oriente: lo scambio di ostaggi

La ‘Cnn‘ ha raccontato che la tregua sembra per il momento “Avere il suo effetto” e , per questo motivo, lo scambio di ostaggi potrà avere luogo già nella giornata di oggi. È prevista, infatti, per le ore 16 di oggi la liberazione di 13 israeliani da parte dei terroristi di Hamas: poche ore dopo ci sarà la liberazione di 30 palestinesi dalle carceri di Israele.