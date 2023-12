Con un nuovo messaggio lanciato sul proprio profilo di X, l’esercito di Israele ha comunicato di aver ucciso altri cinque comandanti di Hamas. Secondo quanto riferito dall’Idf, i terroristi si nascondevano in un tunnel.

Israele, uccisi 5 comandanti di Hamas: la battaglia

“Le forze dell’Idf hanno eliminato diversi comandanti di Hamas e agenti della Brigata Nord della Striscia di Gaza, la seconda più grande brigata di Hamas, che si nascondevano in un tunnel situato vicino all’ospedale indonesiano durante l’attacco” – così annuncia l’Idf su X (ex Twitter) comunicando le novità della battaglia in corso nella Striscia di Gaza. “Il Battaglione Tsabra è stato danneggiato in modo significativo e il quartier generale del battaglione messo fuori uso. Nel settore del battaglione Shati, le forze dell’Idf hanno preso il controllo delle roccaforti centrali” – si legge ancora nel post dell’esercito di Israele.

Israele, uccisi 5 comandanti di Hamas: gli scontri in Cisgiordania

Proseguono, nel frattempo, anche i duri scontri in Cisgiordania, dove nella notte hanno perso la vita altri due palestinesi. I combattimenti si sarebbero registrati nelle ultime ore nel campo profughi di Al-Faraa e a Tamun, nel nord del Paese. Lì, sono morti i due palestinesi (18 e 16 anni) e altri 11 sono rimasti feriti.