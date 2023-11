“Temiamo che si tratti di attacchi sproporzionati, dei crimini di guerra“ – così l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (Ohchr), ha parlato su X del tremendo raid di Israele sul campo profughi palestinese di Jabalia. Secondo quanto riferiscono alcune fonti, tra martedì e mercoledì, a causa di questi attacchi (tre in totale) dell’esercito dello Stato ebraico i morti palestinesi sarebbero più di 195, mentre i feriti superano quota 750.

L’Onu sull’attacco di Israele al campo profughi di Jabalia: il crimine di guerra

“Dato l’elevato numero di vittime civili e l’entità della distruzione a seguito degli attacchi aerei israeliani sul campo profughi di Jabalia, temiamo seriamente che si tratti di attacchi sproporzionati che potrebbero equivalere a crimini di guerra” – sono queste le parole con cui è stata descritta la situazione del campo profughi palestinese di Jabalia dopo i raid di Israele. Il messaggio è stato pubblicato dall’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani su X nella tarda serata di ieri.

L’attacco delle ultime ore al campo profughi di Jabalia

Nelle scorse ore, però, così come raccontato da ‘Al Jazeera‘, gli israeliani hanno attaccato nuovamente (per la terza volta in 48 ore) il campo profughi di Jabalia. Il Government Media Office di Gaza ha pubblicato un report spaventoso: con i decessi della notte, il numero di morti causati da questi tre raid ha raggiunto quota 198, i feriti sono 777, mentre 120 sono i dispersi. Lo stesso Craig Mokhiber, ex direttore dell’ufficio di New York dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, ha descritto quello compiuto da Israele a Gaza dal 7 ottobre ad oggi come un vero e proprio genocidio. “Sono abbastanza fiducioso come avvocato per i diritti umani nel dire che ciò che vedo accadere a Gaza e oltre è un genocidio” – il suo commento ad ‘Al Jazeera’.

