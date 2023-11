La guerra in Medio Oriente prosegue senza sosta da ormai più di un mese e la situazione a Gaza è sempre più al limite. I civili hanno conseguito numerose perdite dovute ai bombardamenti, ma non solo. Le condizioni di vita nella Striscia non sono mai state così al limite e chi sta male spesso non ha nemmeno la possibilità di curarsi in ospedale. Tantissime strutture, infatti, hanno cessato di funzionare a causa della mancanza di elettricità o carburante.

Manca il carburante, ospedale di Gaza cessa di funzionare: il messaggio

Il direttore dell’ospedale indonesiano di Gaza Atef Kahlout ha lanciato un videomessaggio disperato che è stato fatto rimbalzare dai media palestinesi. La struttura nella Striscia dovrebbe smettere di funzionare oggi a causa della mancanza di carburante: senza di esso l’ospedale non avrà accesso alla corrente elettrica.

Manca il carburante, ospedale di Gaza cessa di funzionare: l’attacco

Nel messaggio video, il direttore della struttura ospedaliera ha spiegato che tutto il complesso è stato danneggiato da un raid israeliano finalizzato a colpire un’area nelle sue vicinanze. Il ministero degli Esteri indonesiano ha confermato raccontando che tre volontari erano nel seminterrato al momento dell’attacco, ma fortunatamente non hanno riportato ferite.