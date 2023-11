Guerra in Medio Oriente, Netanyahu: "Non vogliamo governare Gaza"

Il presidente Benjamin Netanyahu spiega le intenzioni di Israele in Medio Oriente: distruggere Hamas, ma non governare Gaza

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha rilasciato una lunga intervista a ‘Fox News’ in cui ha parlato ad ampio raggio della guerra in Medio Oriente e delle intenzioni del suo Paese. Il leader politico ha chiarito che Hamas deve essere distrutta, ma che Israele non ha intenzione di occupare, nè di governare su Gaza.

Israele-Hamas, Netanyahu su Gaza: l’intervista

“Penso che sia chiaro come deve essere il futuro di Gaza. Hamas sarà andata: dobbiamo distruggerla per il bene di tutti, per il bene della civiltà e per il bene dei palestinesi e degli israeliani“ – ha spiegato Benjamin Netanyahu a ‘Fox News’ parlando della guerra in Medio Oriente. L’obiettivo di Israele non è dunque quello di occupare o governare Gaza, ma di: “Mettere in campo forze credibili per entrare nell’enclave palestinese se necessario per prevenire l’emergere di minacce militari”.

Israele-Hamas, Netanyahu su Gaza: il cessate il fuoco

Un altro punto fondamentale spiegato dal leader di Israele è quello in riferimento al ‘cessate il fuoco‘: “Significherebbe arrendersi a Hamas, arrendersi al terrore e alla vittoria dell’asse del male dell’Iran. Non ci sarà alcun cessate il fuoco senza il rilascio degli ostaggi” – dichiara secco Netanyahu.