Guerra in Medio Oriente, nuovi bombardamenti di Israele in Libano

Guerra in Medio Oriente, nuovi bombardamenti di Israele in Libano

Il conflitto in Medio Oriente si sta allargando sempre di più, uscendo dai confini della Striscia di Gaza per arrivare in Cisgiordania e in Libano. Nella giornata di ieri, dalle basi libanesi sono partiti trenta razzi verso Israele, che oggi ha risposto duramente.

Israele, bombardamenti in Libano: il messaggio

L’esercito di Israele ha comunicato di aver iniziato una serie di bombardamenti contro la zona sud del Libano, in risposta ai razzi che sono partiti verso lo Stato ebraico nella giornata di ieri. Nelle scorse ore sono state udite numerose esplosioni nella regione di Tiro: gli attacchi sono iniziati nel cuore della notte (ore 3:30 in Italia). Le granate hanno distrutto, secondo quanto raccontato da testimoni, alcune abitazioni provocando danni materiali. “Almeno due proiettili sono caduti vicino al campo profughi palestinese di Rashidieh” – spiega un residente.

Israele, bombardamenti in Libano: l’Unifil

L’Unifil, la Forza di interposizione in Libano delle Nazioni Unite, ha commentato i giorni di tensione fra i due Paesi: “Libano e Israele non vogliono una guerra“. Le forze di pace hanno invitato tutte le parti a cessare ogni azione militare.