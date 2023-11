Guerra in Medio Oriente, Oms: "A Gaza ogni 10 minuti ucciso un bambino"

L'Oms accende i riflettori sul dramma di Gaza e denuncia numeri impressionanti: in media muore un bambino ogni pochi minuti

Arrivati ormai al 36esimo giorno del conflitto in Medio Oriente, la situazione nella Striscia di Gaza è diventata insostenibile. Dall’attacco di Hamas dello scorso 7 ottobre, Israele ha risposto con violenti raid che giornalmente si abbattono su Gaza City uccidendo non solo i terroristi, ma anche tanti civili palestinesi innocenti. I bombardamenti vicino agli ospedali e la mancanza di carburante fanno il resto: la maggioranza delle strutture non possono funzionare.

Oms, ogni 10 minuti un bambino ucciso a Gaza: la denuncia

“La situazione sul campo è impossibile da descrivere: corridoi degli ospedali pieni di feriti, malati e moribondi, obitori traboccanti, interventi chirurgici senza anestesia, decine di migliaia di persone che si rifugiano negli ospedali“ – sono queste le parole con cui Tedros Adhanom Ghebreyesus, il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, ha commentato la drammatica situazone che ormai da più di un mese stanno vivendo i civili di Gaza. L’appello è stato lanciato nel corso di una nuova riunione del Consiglio di Sicurezza, ma l’ambasciatore di Israele Gilad Erdan non ci sta e accusa l’Oms di essere complice di Hamas.

Oms, ogni 10 minuti un bambino ucciso a Gaza: i minori

“Nessuno, in nessun posto, è al sicuro“- spiega ancora Tedros Adhanom Ghebreyesus – “A Gaza muore un bambino ogni 10 minuti“. “L’Oms, Unrwa, e tristemente anche il segretario generale Guterres, non riportano la situazione sul terreno” – si difende ancora l’ambasciatore dello Stato ebraico – “Molti operatori Unwra a Gaza sono essi stessi membri di Hamas. E’ giunto il momento di sfatare il mito dei fatti forniti dalle Nazioni Unite. Hamas è completamente responsabile per la situazione nella Striscia“.