Quanti sono i cittadini palestinesi detenuti nelle carceri di Israele? Dare una stima precisa non è facile e i numeri che pervengono risalgono al periodo appena precedente rispetto al temibile attacco sferrato dalla cellula terroristica di Hamas lo scorso 7 ottobre. Secondo le informazioni che arrivano, più di 5.200 è il numero ufficiale, ma i palestinesi incarcerati potrebbero essere molti di più.

Palestinesi nelle carceri di Israele: i numeri

5.200 cittadini palestinesi sono ad oggi ufficialmente rinchiusi in uno dei 19 carceri distribuiti sul territorio di Israele. Di questi, poco più di 300 (333) sono donne, mentre altri 170 sono minori. Le cifre, però, descrivono un panorama precedente all’attacco del 7 ottobre: dunque, secondo i funzionari palestinesi, i numeri potrebbero essere sensibilmente maggiori. Del tema, come sappiamo, si è molto discusso nei giorni scorsi, quando il leader di Hamas Yahia Sinwar aveva proposto di liberare i 200 ostaggi dei terroristi in cambio dei detenuti. L’esercito israeliano, però, ha rifiutato, parlando di terrorismo psicologico.

Palestinesi nelle carceri di Israele: le condizioni

L’arresto di donne e bambini sconvolge le organizzazioni internazionali che da tempo si battono perché qualcosa in Israele cambi per sempre. Save the Children, ad esempio, ha descritto le condizioni in cui i minori palestinesi sono detenuti nel Paese. Dal Duemila ad oggi sono stati arrestati circa 12.000 bambini e tantissimi di loro hanno subito violenze fisiche o psicologiche, venendo anche brutalmente interrogati senza la presenza di un adulto.