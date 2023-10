Guerra in Medio Oriente, sondaggio a Israele: "Il 50% della popolazione non v...

Un sondaggio pubblicato in Israele fa chiarezza sulla posizione della popolazione in merito alla guerra in Medio Oriente. I militari dovrebbero occupare stabilmente Gaza? Il 50% delle persone ha rispoto di no.

Sondaggio a Israele: l’invasione di Gaza

La guerra in Medio Oriente prosegue ormai da più di 20 giorni, da quando lo scorso 7 ottobre i terroristi di Hamas hanno sferrato l’attacco su larga scala in Israele. Da quel momento si è riaperto un conflitto che mai si era realmente sopito in tanti anni. Israele ha risposto violentemente e la Striscia di Gaza ne riporta i segni. Ora siamo arrivati vicini a quella che l’Idf ha definito “La seconda fase di guerra“, quella in cui Gaza verrà invasa stabilmente dalle truppe di terra.

Ad Israele, però, non tutti sarebbero d’accordo con questo modo di agire dell’esercito e a dismostrarlo ci sarebbe un sondaggio pubblicato oggi sul quotidiano ‘Maariv‘. Secondo quanto si apprende, infatti, a domanda specifica “I militari dedovrebbero immediatamente passare ad un’offensiva di terra su larga scala?“, quasi il 50% degli Israeliani ha risposto in maniera negativa. Più precisamente, il 49% di loro dichiara che sarebbe meglio aspettare, il 22% si è detto indeciso, mentre solo il 29% della popolazione sarebbe d’accordo. Numeri che un po’ soprendono, come si legge nel commento dello stesso quotidiano, perché nell’ultimo sondaggio che era stato proposto il 19 ottobre, ben il 65% degli israeliani si dichiarava d’accordo.

