Guerra in Medio Oriente, USA: "Israele ha tempo limitato per sradicare Hamas"

L’obiettivo di Israele è chiaro ed è stato ribadito anche nell’ultima intervista concessa dal suo presidente Benjamin Netanyahu: eliminare per sempre Hamas dalla Palestina. Per rincorrere questo scopo, però, il Paese si sta mettendo contro gran parte degli Stati arabi, a causa dei terribili raid che ogni giorno uccidono moltissimi civili nella Striscia di Gaza. Per questo motivo, il tempo a disposizione di Israele non è infinito.

Guerra in Medio Oriente: i rischi di Israele oltre Hamas

Il nuovo capo di Stato maggiore delle forze armate americane, il generale Charles Q. Brown, ha spiegato quali possono essere i rischi a cui Israele starebbe andando incontro proseguendo la guerra ad Hamas oltre un certo limite di tempo. I bombardamenti e i raid sono ormai all’ordine del giorno da più di un mese, da quando il 7 ottobre scorso furono i terroristi di Hamas ad attaccare per primi. Israele ha risposto con ferocia, uccidendo in poco più di 30 giorni migliaia di civili nella Striscia di Gaza. E sarebbe proprio questo il motivo che spinge Brown a credere che lo Stato ebraico non abbia un tempo infinito per porre fine alle sue operazioni: “Più palestinesi muoiono più si rischia di alimentare il fuoco fondamentalista. I Paesi arabi innervositi, sarebbero più propensi a sposare la causa di Hamas“.

Guerra in Medio Oriente: il chiarimento di Netanyahu

Forse anche per questo motivo, il premier Benjamin Netanyahu ci ha tenuto, nella sua ltima intervista rilasciata ai microfoni di ‘Fox News’ a specificare che l’obiettivo di Israele non è quello di occupare e di governare Gaza. “Vogliamo eliminare Hamas: è per il bene non solo degli israeliani, ma anche dei palestinesi“.