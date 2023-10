Guerra in Medioriente, apre il valico di Rafah: "Non sappiamo per quanto"

Mentre la guerra nella Striscia di Gaza impazza e altri bombardamenti mettono in serio pericolo la vita di tanti civili innocenti, negli ultimi giorni si era tanto parlato della possibile nuova apertura del valico di Rafah, unica via d’uscita verso l’Egitto per i cittadini stranieri che si trovano a Gaza. Il valico avrebbe dovuto aprirsi già 48 ore fa, ma poi qualcosa era cambiato: oggi, invece, il passaggio è verrà realmente aperto.

Si apre il valico di Rafah: la notizia dell’ambasciata USA

A dare la notizia è stata l’ambasciata USA a Gerusalemme che avvisa: “Il valico di Rafah tra Gaza e l’Egitto aprirà oggi alle 10 ora locale” – ricordiamo che questo orario corrisponde alle 9 in Italia. “Non sappiamo per quanto tempo rimarrà aperto ai cittadini stranieri per lasciare la Striscia” – avvisano ancora dall’ambasciata americana, mettendo in guardia i civili – “La situazione è potenzialmente caotica e disordinata su entrambi i lati del valico”.

L’avviso di Israele ai suoi cittadini

Nel frattempo, le autorità israeliane, nella figura del ministero degli Esteri di Tel Aviv, lanciano un avviso alla popolazione: “Astenetevi dal soggiornare in tutti i Paesi arabi del Medio Oriente, inclusi Turchia, Egitto (compreso il Sinai), Giordania, Emirati Arabi Uniti, Bahrain e Marocco“ – inoltre – “Non vanno raggiunti i Paesi musulmani come la Malesia, il Bangladesh e l’Indonesia“.