Guerra in Medioriente, Biden sta con Israele: "La strage di Gaza è colpa di Hamas"

La strage dell’ospedale di Gaza in cui sono morte quasi 500 persone ha smosso l’opinione pubblica di tutto il mondo. Sulle prime, sembrava chiaro che il razzo fosse stato sganciato da Israele, ma Tel Aviv ha accusato la controparte di Hamas. Le due fazioni si incolpano a vicenda e sulla questione si è espresso anche il presidente americano Joe Biden in visita ieri proprio in Israele.

Biden in Israele: gli aiuti degli USA

Nella giornata di ieri, mercoledì 18 ottobre, il presidente americano Joe Biden ha fatto visita al suo omologo israeliano Benjamin Netanyahu. Durante l’incontro avvenuto in Israele, i due capi di Stato si sono concentrati sul tema della terribile guerra in corso nella striscia di Gaza, dove da ormai più di 10 gorni i bombardamenti sono continui. Gli USA danno sostegno ad Israele e, come annunciato ieri dal leader della Casa Bianca, sono pronti a dare 100 milioni di dollari di nuovi finanziamenti utili per l’assistenza umanitaria a Gaza e in Cisgiordania. “Vorrei essere chiaro, se Hamas devia o ruba gli aiuti, avrà dimostrato ancora una volta di non avere alcun interesse per il benessere del popolo palestinese“ – afferma Biden.

Biden sulla strage all’ospedale di Gaza: colpa di Hamas, non di Israele

Il presidente americano, poi, si è soffermato anche sul drammatico episodio della distruzione dell’ospedale di Gaza che ha ucciso circa 500 persone: “L’attacco all’ospedale è colpa dell’altra squadra“ – afferma riferendosi ad Hamas e, dunque, sostenendo la tesi di Israele. Biden ha spiegato di avere la certezza che l’ospedale sia stato distrutto da un razzo malfunzionante sparato dalla Jihad Islamica (così come sostiene Tel Aviv) perché ha potuto vedere i dati raccolti in merito dal Pentagono.