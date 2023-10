Come sappiamo, l'Iran e il Qatar appoggiano apertamente Hamas, ma i finanziamenti per la cellula terroristica arrivano anche da altri luoghi

Nelle ultime settimane il nome di Hamas è tornato sulla bocca di tutti. Dopo il tremento attacco su larga scala effettuato dai terroristi contro Israele lo scorso 7 ottobre, si è riaperta una forte crisi in Medioriente che sta causando la morte di tante persone nel territorio della Striscia di Gaza. Ma come fa un cellula terroristica come Hamas a combattere con una potenza militare come Israele? Molta della sua forza spaventosa è dovuta ai finanziamenti che arrivano da diverse parti del mondo.

Hamas, i finanziamenti per i terroristi: l’origine

È ormai ben noto che a supportare Hamas ci siano addirittura interi Paesi come il Qatar e l’Iran, da sempre schierati da quel lato della barricata, ma il gruppo terroristico riceve finanziamenti anche da altri enti. A spiegarlo è stato il professor Andrea Molle a ‘Rai News’ che racconta come tanti dei soldi di Hamas derivino dai cosiddetti canali umanitari. Si tratta, dunque, sia di denaro che arriva dai palestinesi espatriati in diverse parti del mondo, ma anche di veri e propri enti di beneficenza islamici (attivi in Occidente). Questi enti riescono a raccogliere tantissimi soldi che vengono mandati a gruppi che di facciata offrono servizi sociali, ma che in realtà sono controllati proprio da Hamas.

Hamas, i fiannziamenti dai Paesi islamici

Molle ha anche chiarito quale sia la posizione di altri Paesi islamici nei confronti di Hamas. La cellula terroristica troverebbe sostegno, non solo economico ma anche bellico, nell’Egitto, nel Sudan, nella Tunisia e anche nell’Arabia Saudita per un patrimonio totale che è stimato sui 300 milioni di dollari. Moltissimi di questi soldi arriverebbero nella zona di Gaza grazie alle criptovalute, sistema di cui Hamas si serve per far fronte alle restrizioni internazionali che pendono su di essa.