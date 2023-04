Guerra in Sudan, evacuati tutti gli italiani: arriveranno oggi a Roma

Guerra in Sudan, evacuati tutti gli italiani: arriveranno oggi a Roma

L'Italia ha completato le procedure di evacuazione dei 150 nostri connazionali che erano rimasti intrappolati in Sudan

Quasi 150 italiani sono stati evacuati nelle scorse ore da Khartoum, la città del Sudan in cui si sta combattendo una sanguinosa guerra tra l’esercito e i paramilitari del RSF. Lascia il Paese africano anche l’ambasciatore Michele Tommasi.

Sudan, evacuati da Khartoum tutti i 150 italiani

L’Italia è riuscita a portare a termine le complicate operazioni di evacuazione di quasi 150 nostri connazionali dal Sudan. Il primo volo è partito nella tarda serata di ieri e trasportava a Gibuti la maggioranza degli italiani. Una quarantina di loro erano rimasti indietro, ma sono stati successivamente evacuati grazie anche all’aiuto degli spagnoli. Nel frattempo, la battaglia impazza tra le strade di Khartoum e non solo: tantissimi cittadini del Paese hanno perso la vita o sono rimasti feriti. Le operazioni di evacuazione sono state condotte dall’Italia e anche da tantissimi altri Stati europei.

Le parole di Giorgia Meloni

Il presidente del consiglio dei ministri Giorgia Meloni ha ringraziato tutti coloro hanno partecipato alla buona riuscita di questa operazione: “Dopo una giornata di trepidante attesa, tutti i nostri connazionali in Sudan che hanno chiesto di partire sono stati evacuati. Con loro ci sono anche cittadini stranieri. L’Italia non lascia nessuno indietro.” Tajani, invece, ha fatto sapere che i 150 italiani saranno in arrivo a Roma nella giornata di oggi.