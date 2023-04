Guerra in Ucraina, 23 morti ad Uman: 6 sono bambini

Ormai è senza fine l’orrore che ogni giorno arriva dalla guerra in Ucraina, 23 morti ad Uman e 6 di essi sono bambini. Il Ministero dell’Interno di Kiev ha terminato le operazioni di soccorso e ricerca in città ed ha fatto il terribile bilancio delle vittime. Lo spiega una nota: “A seguito dell’attacco russo al palazzo, 23 persone sono morte: 22 estratte (decedute) da sotto le macerie, un’altra persona è morta in ospedale. Tra i morti ci sono sei bambini: tre maschi (di un anno e mezzo, 16 e 17 anni) e tre femmine (8, 11 e 14 anni)“.

23 morti ad Uman: 6 sono bambini

Su Telegram si spiega poi che tutti i corpi sono stati identificati. E ancora: “Soccorritori, poliziotti e volontari sono riusciti a salvare 17 persone dalle macerie. Nove persone sono rimaste ferite a seguito dell’attacco”. Ed il ministro, Igor Klymenko ha detto: “Le mie sincere condoglianze ai parenti dei defunti. Puniremo questo male. Non gli permetteremo di crescere”.

Cosa volevano colpire i russi

E in chiosa: “Sicuramente ci rialzeremo e vinceremo”. Ma cosa ha innescato l’attacco missilistico russo su Uman? Il ministero della Difesa britannico su Twitter allude ad un tentativo di “intercettare le unità di riserva e le forniture militari ucraine”.