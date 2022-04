Guerra in Ucraina, a Konotop trovati corpi di civili torturati

I soldati ucraini a Konotop, nella Regione di Sumy, hanno trovato corpi di civili torturati: lo denuncia il governatore Dmytro Zhyvytsky.

Non si ferma la resistenza del popolo ucraino, che strenumaente combatte in nome della propria libertà. Tuttavia, Putin resta fermo sui suoi obiettivi e non smette di attaccare l’Ucraina, dove sono in continuo aumento le vittime, i feriti e i profughi.

Chi può continua a tentare la fuga, ma chi non abbandona la propria casa è spesso in serio pericolo. Dopo gli orrori scoperti a Bucha, i militari ucraini hanno trovato corpi di civili torturati a Konotop.

Guerra in Ucraina, a Konotop scoperti corpi di civili torturati

A Konotop, nella regione di Sumy nel nord-est del Paese, i soldati ucraini hanno trovato almeno 3 corpi di civili che riportano chiari segni di torture.

La notizia è stata denunciata dal governatore regionale di Sumy, Dmytro Zhyvytsky, il quale ha fatto sapere che i militari ucraini giunti sul posto hanno ritrovato i corpi ormai privi di vita. La scoperta è avvenuta nelle zone dalle quali i russi si sono ritirati domenica 3 aprile.

Intanto cresce la paura: si teme che i luoghi della tortura non siano ancora finiti e presto possano esserne scoperti di nuovi in altre città dell’Ucraina.