Il bilancio delle vittime dell’attacco ordinato da Mosca contro un mercato nel Donetsk a causato almeno 17 morti e una ventina di feriti: intanto, in Romania, il Governo ha confermato in via ufficiale che dei pezzi di drone russo sono caduti entro il proprio confine nazionale. Il Paese, in quanto membro della Nato, ha subito denunciato la violazione commessa dal Cremlino.

Guerra in Ucraina, attacco nemico su in mercato nel Donetsk

Ancora un raid russo nel Donetsk. L’attacco, che ha avuto come obiettivo un mercato, ha causato la morte di 17 persone nella città di Kostiantynivka. Stando a quanto riferito dal primo ministro ucraino Denys Shmyhal sul suo canale Telegram, tra le vittime ci sarebbe anche un bambino. Oltre ai morti, sono stati individuati anche 20 feriti. Il bilancio di vittime e feriti, tuttavia sembra essere destinato ad aumentare.

“Quando qualcuno nel mondo prova ancora ad avere a che fare con qualcosa di russo, significa chiudere gli occhi sulla realtà. L’audacia del male. La sfacciataggine della malvagità. Disumanità assoluta”, ha scritto su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “In questo momento, l’artiglieria dei terroristi russi ha ucciso 17 persone nella città di Kostiantynivka, nel Donetsk. Un mercato ordinario. Negozi. Una farmacia. Persone che non hanno fatto nulla di male. Molti feriti. Purtroppo il numero delle vittime e dei feriti potrebbe aumentare. Questo male russo deve essere sconfitto il prima possibile”, ha aggiunto il leader di Kiev.

Caduti pezzi di drone russo in Romania

Se l’Ucraina è alle prese con l’ennesimo attacco sferrato da Mosca al mercato di Kostiantynivka, nel Donetsk, la Romania – Paese della Nato – ha confermato e denunciato la caduta di alcuni frammenti di un drone russo entro i propri confini nazionali. L’episodio si è verificato mentre era in corso un attacco ordinato dal Cremlino contro un porto ucraino situato sul Danubio. A dichiarare quanto accaduto è stata l’emittente romena Antena 3.

Dopo le smentite arrivate dal Ministero della Difesa di Bucarest e dal presidente romeno Klaus Iohannis nei giorni scorsi, in data mercoledì 6 settembre, il ministro della Difesa Angel Tilvar ha infine confermato la caduta di frammenti di drone russo in Romania.

“È una situazione completamente inaccettabile, che costituisce una grave violazione della sovranità e dell’integrità territoriale di uno Stato alleato della Nato”, ha tuonato il presidente romeno Iohannis, a seguito dell’ammissione del ministro Tilvar.

“Restiamo vigili ed in continuo contatto con gli altri alleati della Nato”, ha aggiunto il leader di Bucarest, sottolineando che la Romania, in quanto membro della Nato, “gode di garanzie di sicurezza molto forti, le più forti della nostra storia”.