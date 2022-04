Guerra in Ucraina, aumentano bombardamenti e vittime a Kharkiv: esercito di Kiev avanza verso Chernihiv

Guerra in Ucraina: mentre aumentano i bombardamenti e il numero delle vittimi a Kharkiv, l’esercito di Kiev sta avanzando vero Chernihiv.

Guerra in Ucraina: con il ritiro delle truppe russe, l’esercito di Kiev sta rientrando in possesso di molte posizioni e sta avanzando verso la città di Chernihiv. A Kharkiv, seconda città del Paese, continuano a essere lanciate bombe e si sta registrando un aumento costante dei morti e dei feriti tra i civili.

Guerra in Ucraina, aumentano bombardamenti e vittime a Kharkiv

L’esercito ucraino sta recuperando le aree situate nel Nord del Paese che da settimane si trovavano sotto assedio nemico, sfruttando la ritirata delle truppe russe, impegnate a consolidare il proprio dominio al Sud.

Nonostante il ritiro delle forze russe, tuttavia, Mosca sta continuando a bombardare i principali centri urbani dell’Ucraina. A Kharkiv, infatti, l’amministrazione locale ha riferito di aver registrato sette vittime e trentaquattro civili feriti in seguito a un attacco indirizzato in una zona residenziale nella seconda città del Paese.

Le autorità hanno riferito anche l’uccisione di altri tre civili durante un bombardamento che ha travolto il sobborgo di Dergachi, nei pressi di Kharkiv.

Per quanto riguarda il raid missilistico che ha colpito Odessa nella giornata di domenica 3 aprile, invece, i funzionari della città hanno riferito non siano state individuate vittime. Pare che l’attacco avesse come obiettivo alcune “infrastrutture critiche”, presumibilmente coincidenti con un deposito di carburante.

Esercito di Kiev avanza verso Chernihiv: Mosca si prepara a una escalation nel Donbass

Con il procedere del ritiro delle truppe russe, il governatore dell’Oblast di Sumy, Dmytro Zhyvytsky, ha comunicato che l’esercito di Mosca ha lasciato la regione.

Inoltre, le forze ucraine hanno asserito di essere riuscite a guadagnare ulteriori posizioni nelle vicinanze di Chernihiv, città in cui circa il 70% degli edifici risulta essere totalmente distrutto o severamente danneggiato.

In particolare, l’esercito di Kiev rivendica la riconquista dei villaggi di Kolychivka, Ivanivka e Yahidne e anche di Pripyat, insediamento situato in prossimità della centrale nucleare di Chernobyl.

Nel Donbass, invece, i Governi di Russia e Ucraina continuano ad accusarsi reciprocamente di attacchi contro obiettivi civili e si preannuncia una escalation delle ostilità entro i prossimi giorni.

A questo proposito, le autorità ucraina hanno annunciato che almeno sette persone sono state uccise mentre altri 20 sono state ferite durante il bombardamento contro la città di Ochakiv, sul Mar Nero. Un attacco contro Mykolaiv, ancora, avrebbe causato almeno una vittima.

L’intelligence britannica, intanto, ha osservato che l’esercito russo procede nel “consolidare e riorganizzare” l’offensiva nel Donbass e ha come “obiettivo chiave” quello di conquistare Mariupol, dilaniata da lotte intestine e atroci combattimenti.