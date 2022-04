Guerra in Ucraina, Boris Johnson visita a sorpresa Zelensky

Boris Johnson visita Zelensky a Kiev. Dall'inizio della guerra in Ucraina, il primo ministro inglese ha sempre supportato il presidente ucraino.

Il Primo ministro britannico Boris Johnson si è recato in gran segreto a Kiev per far visita al presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Guerra Ucraina, Johnson visita Zelensky a Kiev

Nessuno sapeva nulla, tutto è stato fatto di sorpresa, così come ha annunciato con un post su Twitter l’ambasciata britannica in Ucraina.

Nessuna frase nè Hashtag, solo la parola “sorpresa”, accompagnata da un’emoticon che fa l’occhiolino. Oltre alla didascalia, il profilo dell’ambasciata ha condiviso la foto di Johnson e Zelensky che dialogano.