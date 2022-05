Guerra in Ucraina, il capo del Pentagono ha avuto un colloquio telefonico con il ministro della Difesa russo per un “rapido cessate il fuoco”.

Guerra in Ucraina: il capo del Pentagono Lloyd Austin ha avuto un colloquio telefonico con il ministro della Difesa russo Sergey Shoigu per un “rapido cessate il fuoco”.

Guerra in Ucraina, capo Pentagono sente ministro della Difesa russo per “rapido cessate il fuoco”

Nel pomeriggio di venerdì 13 maggio, il capo del Pentagono Lloyd Austin ha avuto un colloquio telefonico con il ministro della Difesa della Russia, Sergey Shoigu. Nel corso della telefonata, il capo della Difesa degli Stati Uniti d’America ha chiesto a Mosca di mettere in atto un rapido cessate il fuoco in Ucraina. Inoltre, Austin ha sottolineato l’importanza vitale di mantenere intatti i canali di comunicazioni e le trattative diplomatiche.

La notizia è stata diffusa dal Pentagono.

Il colloquio tra il capo del Pentagono Austin e il ministro della Difesa russo Shoigu rappresenta il primo sin dall’inizio dell’operazione militare speciale russa contro l’Ucraina.

Mariupol, civili in fila per avere cibo dai russi

Da Mariupol, intanto, il consigliere del sindaco di Mariupol Pedro Andriushchenko ha diramato un video che mostra migliaia di civili che risiedono presso la città portuale ucraina assediata dai russi mentre fanno la fila per ricevere cibo distribuito dagli invasori.

Il video è stato diffuso sul web da Ukrinform.

Il consigliere del sindaco di Mariupol, poi, ha condiviso anche una foto in cui è possibile osservare una donna anziana intenta a rovistare in sacchi della spazzatura.

Andriushchenko ha commentato le immagini con le seguenti parole: “La situazione umanitaria nella realtà e nella propaganda. Ecco la realtà: nel video con file quotidiane per il cibo al centro commerciale Metro. Ci sono ben 3.000 kit alimentari ogni 150.000 abitanti al giorno dagli occupanti.

Nella foto: gli anziani sono costretti a raccogliere gli avanzi nella spazzatura a causa dell’impossibilità di ottenere aiuto e cibo presso la sede degli aiuti umanitari”.

Chernihiv: “Scuola bombardata a Novgorod-Siversky: tre morti e venti feriti”

Contattato dall’AdnKronos, in merito alla guerra, si è espresso Viacheslav Chaus, governatore di Chernihiv, regione che si trova nel Sud dell’Ucraina in prossimità del confine tra Russia e Bielorussia. Il territorio ha rappresentato il punto di accesso sfruttato dalle truppe inviate da Mosca nel Paese nella notte del 24 febbraio 2022 ed è rimasto sotto il controllo delle forze nemiche fino ai primi di marzo.

A proposito dell’andamento del conflitto, il governatore Chaus ha dichiarato: “Mi son stancato di dire agli abitanti della regione che la guerra non è ancora finita“.

Nella giornata di giovedì 12 maggio, il governatore ha riferito che a Novgorod-Siversky è stata bombardata una scuolasituata nel cuore della città. Chaus, quindi, ha riferito: “Il bilancio è di tre morti e venti feriti. Vittime che vanno ad allungare la lista, ancora provvisoria, di morti e feriti. Dall’inizio della guerra nella regione sono morti 23 bambini e 40 sono rimasti feriti. Queste sono solo le cifre confermate, potrebbero essercene altri di cui ancora non sappiamo. Per quanto riguarda i civili in generale, non abbiamo dati definitivi, perché continuiamo a trovare corpi. Io stimo che all’incirca cinquecento persone siano morte e 1.500 ferite per azioni belliche dirette – e ha precisato –. La cifra non include le persone morte per i mancati soccorsi, perché non c’era la possibilità di chiamare aiuti o di inviare un’ambulanza. Secondo le mie stime, il livello di mortalità per cause naturali durante il periodo di assedio è raddoppiato“.

Маріупольці стоять у багатотисячній черзі за їжеюhttps://t.co/AEobALPgIF pic.twitter.com/wlXRPs6bQw — Ukrinform (@UKRINFORM) May 13, 2022

Finlandia e Svezia della NATO, Russia interrompe forniture gas a Helsinki

La Russia, nel frattempo, ha notificato in via ufficiale la decisione di sospendere le forniture di elettricità alla Finlandia. L’interruzione del gas diventerà effettiva a partire dalla giornata di sabato 14 maggio.

Ad annunciare la sospensione delle forniture al Governo finlandese è stata la compagnia di gas che si occupa di erogare il servizio.

Viminale, 114.091 profughi in Italia fuggiti dalla guerra in Ucraina

In Italia, il Viminale ha comunicato che sono 114.091 i profughi che hanno raggiunto il Paese dopo essere riusciti a scappare dalla guerra in Ucraina. Di questi, 108.513 sono stati accolti alla frontiera mentre altri 5.578 sono stati controllati dal compartimento Polizia ferroviaria del Friuli-Venezia Giulia.

Il Viminale, poi, ha precisato che, tra i 114.091 profughi, figurano 59.455 donne, 14.764 uomini e 38.872 minori.

Le città di destinazione che sono state dichiarate all’ingresso in Italia risultano essere Milano, Napoli, Roma e Bologna. Rispetto alla giornata di giovedì 12 maggio, infine, è stato osservato un incremento di 852 ingressi.