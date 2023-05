Guerra in Ucraina, carri armati americani Abrams arrivati in Germania

Gli USA hanno fatto arrivare in Germania i carri armati utili per l'addestramento delle forze ucraine

Com’era stato preannunciato in tempi non sospetti dal Segretario della Difesa americano Lloyd Austin, diversi carri armati M1 Abrams sono stati inviati dagli Stati Uniti in Germania. L’obiettivo, al momento, è renderli disponibili per l’addestramento dell’esercito ucraino.

Ucraina, i carri armati americani Abrams sono arrivati in Germania

‘The Kyiv Independent‘ ha fatto sapere che, com’era stato promesso dagli Stati Uniti d’America a metà Aprile, i carri armati M1 Abrams sono arrivati nei tempi prestabiliti in Germania. Al momento, i carri armati si trovano ancora in viaggio verso la base dell’esercito di Grafenwoehr. Lì, nelle prossime settimane, inizierà l’addestramento delle forze ucraine.

Esplosione a Zaporizhzhia: che cosa è successo

Nel frattempo, nella notte si è verificata una pericolosa esplosione nella regione ucraina di Zaporizhzhia. Il sindaco in esilio Ivan Fedorov l’ha descritta come: “Una forte esplosione a Melitopol proprio nel centro della città.” Le forze russe rispondono a Rbc Ukraine, che aveva diffuso per prima la notizia, e fanno sapere che l’esplosione sarebbe scaturita da un ordigno piazzato dagli stessi militari ucraini in un bidone della spazzatura. Tanta paura tra i civili, ma fortunatamente non si registrano morti e feriti.