Guerra in Ucraina, civili si inginocchiano davanti a carri armati russi per non farli passare

Guerra in Ucraina: alcuni utenti di Twitter hanno rivelato che quest'ultima vicenda sarebbe avvenuta a Bakhmach, nel nord est del paese.

Continua la resistenza del popolo ucraino davanti all’avanzata delle truppe russe. Delle immagini inedite hanno mostrato dei cittadini disposti a tutto pur di non arrendersi. Perfino di rischiare la vita affrontando senza armi dei carri armati.

Guerra in Ucraina, i cittadini sbarrano il passaggio ai carri armati russi

Un gruppo di civili ha provato a sbarrare il passaggio a dei carri armati russi. Lo ha fatto semplicemente gettandosi davanti a tali mezzi o utilizzando delle bici come ostacoli. Alcuni utenti di Twitter hanno rivelato che ciò sarebbe avvenuto a Bakhmach, una cittadina a circa 150 km da Kiev nel nord est dell’Ucraina.

Guerra in Ucraina, le testimonianze sulla vicenda di Bakhmach

Le immagini e i video che ritraggono questo tentativo di resistenza hanno fatto il giro del mondo dopo essere state postate nei vari social.

La CNN ha assicurato della veridicità del materiale. La stessa emittente news americana ha mandato pure in onda e ha pubblicato proprio uno di quei video.

Guerra in Ucraina, il filmato della CNN

Nel filmato che è stato rilasciato dalla CNN si vedono una fila di carri armati che attraversano una delle vie di Bakhmach. Subito alcuni cittadini ucraini, non armati, si adoperano per non farli passare.

Prima gettano delle bici lungo il percorso dei veicoli corazzati. Poco dopo un signore si arrampica su uno dei mezzi. Quest’ultimo si ferma e allora l’uomo ritorna a terra e tenta di continuare a bloccarne l’avanzata con il suo corpo. Inoltre, lo stesso individuo si mette poi in ginocchio di fronte al tank. La medesima azione viene quindi compiuta anche da un’altra persona vicina a lui.

