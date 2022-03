Guerra in Ucraina, continuano gli scontri a Mariupol: si combatte per un’acciaieria

Mariupol è ancora teatro di scontri: russi ed ucraini combattono per un'importante acciaieria. Il 24esimo giorno di guerra in Ucraina.

Russia ed Ucraina continuano la loro guerra nella città, ormai devastata, di Mariupol. Stavolta si combatte per la conquista di un’importante acciaieria.

Guerra Ucraina, a Mariupol si combatte per un’acciaieria

L’acciaieria di Mariupol è una delle più importanti di tutta la Nazione e adesso è contesa tra le forze russe e quelle ucraine.

Ieri, un funzionario ucraino, aveva annunciato che lo stabilimento era stato conquistato dai russi. Oggi, 19 marzo 2022, Vladislav Sobolievskyi, membro del battaglione Azov, ha detto l’esatto opposto, ossia che i russi hanno bombardato nuovamente Mariupol ma non sono riusciti ad espugnare l’acciaieria, che è sotto il controllo delle forze militari ucraine. Il battaglione Azov viene però smentito dei media di Kiev. Sta circolando la notizia secondo cui l’impianto è stato completamente distrutto dai russi e le truppe ucraine non sono riuscite a difenderlo.

Tra i tanti a diffondere questa notizia vi è anche il Kyiv Post.

Nel sud dell’Ucraina, una base militare a Mykolaiv, ieri, 18 marzo 2022, è stata colpita da un raid aereo russo. Un reporter belga si è recato sul posto questa mattina ed ha detto di aver visto almeno 80 persone estratte senza vita dalle macerie. La fonte, trattandosi di una base militare non è stata confermata e il bilancio complessivo non è ancora noto, in quanto si stanno cercando altri corpi.

La polizia di Kiev ha riferito ad Ukrainska Pravda, che tra le vittime del bombardamento a Mykolaiv vi sono anche 7 civili. 5 persone sono rimaste ferite e sono attualmente ricoverate in ospedale.

Definiti 9 corridoi umanitari

La vicepremier Iryna Vereshchuk ha annunciato che oggi sono stati definiti 9 corridoi umanitari. La lista dei corridoi è riportata da SkyTg24 e questi sono: regione di Donetsk: da Mariupol a Zaporozhye con sminamento obbligatorio lungo l’intero percorso.

Gli autobus raccoglieranno le persone che verranno selezionate a piedi e alcuni residenti potranno partire con auto private. Regione di Kiev: dal villaggio di Bervytsia alla città di Brovary. Dalla città di Bucha al villaggio di Belogorodka. Dal villaggio di Bogdanovka a Brovary. Da Borodyanka a Bila Tserkva. Regione di Luhansk: si prevede di consegnare beni umanitari con cibo e medicine a Lysychansk, Popasna e Severodonetsk. Regione di Cherson con invio di merci umanitarie al Kherson temporaneamente occupato.

Putin attacca verbalmente gli Stati Uniti

Il Cremlino rende nota una telefonata tra Vladimir Putin, presidente della Federazione Russa, e il premier del Lussemburgo. Secondo il leader russo è “inaccettabile” la natura “dell’attività militare biologica degli Usa in Ucraina”.

Secondo il generale Jean, Putin ha fallito

Il discorso alla Nazione tenuto da Putin ieri, 18 marzo 2022, ha permesso al generale Carlo Jean, presidente del Centro Studi di Geopolitica Economica, di fare alcune affermazioni: “Il discorso di Putin è propaganda di guerra. Sicuramente Putin ha preso grosse sberle in Ucraina e continua a prenderle. Il suo esercito non è nelle condizioni di occupare l’Ucraina perché manca di fanteria tanto che deve ricorrere ai ceceni e cerca di convincere i bielorussi. Ma tutto ciò non è sufficiente per soverchiare la difesa ucraina. La resistenza ucraina ha fatto fallire il piano di Putin di un’occupazione rapida e inflitto pesanti perdite ai russi”.

Boris Johnson ha le idee chiare

Il premier britannico Boris Johnson è stato molto duro nei confronti di Mosca, soprattutto riguardo le sanzioni e i rapporti tra Stati. Johnson ha detto che sarebbe un errore colossale ripristinare i normali rapporti con la Federazione Russa dopo la guerra in Ucraina. Si ripeterebbe l’errore del 2014 dopo la guerra in Crimea. La Russia deve ricevere una lezione esemplare.

L’Italia non ha paura delle minacce della Russia

Alexei Paramonov, Direttore del Dipartimento europeo del ministero degli Esteri russo, aveva dichiarato che ci sarebbero state conseguenze irreversibili per l’Italia se si fossero applicate altre sanzioni. Il ministro degli Affari, Esteri Luigi Di Maio, ha invitato “il ministero degli Esteri della Federazione Russa ad agire per la cessazione immediata dell’illegale e brutale aggressione russa nei confronti dell’Ucraina, che la Farnesina condanna fortemente. L’Italia insieme ai partner europei ed internazionali continuerà a esercitare ogni pressione affinché la Russia torni nel quadro della legalità internazionale”.

Lavrov sui rapporti Russia-Cina

La cooperazione tra la Cina e la Russia continua. Il governo di Pechino anche se ha proposto una soluzione diplomatica, si è da sempre offerto di sostenere la Federazione Russa in questo conflitto armato, visto l’intervento dell’Occidente con le sanzioni e gli aiuti militari. Il ministro degli Affari Esteri russo, Sergej Lavrvov, ha dichiarato all’agenzia di stampa russa Interfax che il rapporto tra Russia e Cina “si rafforzerà, considerato che l’Occidente sta calpestando ogni pilastro del sistemo internazionale e noi, le due grandi potenze, dobbiamo ovviamente pensare a come proseguire”.

USA, la Russia possiede un arsenale di armi chimiche

Putin aveva attaccato gli Stati Uniti parlando di “attività militare biologica”. Dei funzionari del governo statunitense hanno risposto a questa accusa, dichiarando al Washington Post che la Russia possiede da anni un arsenale di armi chimiche che continua a produrre e conservare a dispetto dei trattati internazionali e nonostante anni di promesse e dichiarazioni che lo avrebbe smantellato.