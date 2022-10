Guerra in Ucraina, cosa prevede il piano di Elon Musk per la pace che non piace a Zelensky

Guerra in Ucraina e soluzioni per mettervi fine, ecco cosa prevede il discusso piano Twitter di Elon Musk per la pace che non piace a Zelensky

Guerra in Ucraina e post su Twitter che sta scatenando accese polemiche, ecco cosa prevede il piano di Elon Musk per la pace che non piace affatto a Volodymyr Zelensky. Il magnate Usa ha proposto una soluzione elettorale ed ha detto che l’escalation può solo fare danni ma la sua proposta è stata bocciata su tutta la linea in Ucraina, dal presidente con un tweet ironico ma dai suoi quadri in maniera molto più diretta.

Ecco il piano di Elon Musk per la pace

Cosa ha proposto Musk? Un nuovo referendum in Donbass sotto la supervisione dell’Onu e che la Crimea resti russa e lo diventi a tutti gli effetti per riconoscimento internazionale. Per “condire” la sua proposta Musk aveva anche ricordato che lui “sta con l’Ucraina”. Lo ha fatto rammentando che “i costi sostenuti da SpaceX per rendere funzionante e sostenere Starlink in Ucraina si aggirano finora sugli 80 milioni di dollari.

Il nostro impegno per la Russia ammonta a zero dollari. Ovviamente, siamo a favore dell’Ucraina”.

La Crimea russa ed un nuovo referendum

Poi la sua visione: “Cercare di riprendere la Crimea causerà un enorme numero di morti, il tentativo probabilmente fallirà e ci sarà il rischio di una guerra nucleare. Tutto questo sarebbe terribile per l’Ucraina e il mondo“. Il tweet di Volodymyr Zelensky è stato ironico anche se amaro, con due caselle in mood sondaggio: “Quale Elon Musk preferite? Quello che sostiene l’Ucraina o quello che sostiene la Russia?”.

Molto più diretto il consigliere di Zelensky Mikhailo Podolyak, che si è chiesto: “Musk sta cercando di legittimare i referendum farsa che sono andati in scena tra persecuzioni, esecuzioni di massa e tortura? Brutta strada”.