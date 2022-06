Guerra in Ucraina, Cremlino: “Incontro tra Zelensky e Putin non è escluso”

Non si esclude l'ipotesi di un futuro incontro tra Zelensky e Putin per trovare un accordo sul conflitto in Ucraina. Lo rende noto il Cremlino.

Preoccupano le esercitazioni con forze nucleari avviate dalla Russia e la situazione in Ucraina resta allarmante. Tuttavia, informa il Cremlino, non è escluso un incontro futuro tra Putin e Zelensky.

Guerra in Ucraina, ipotesi incontro tra Zelensky e Putin

A lungo si è parlato di un incontro tra il presidente ucraino e quello russo, sebbene finora sia stato impossibile.

Zelensky ribadisce la sua disponibilità al dialogo, per proseguire le trattative con la Russia e porre fine alla guerra in Ucraina. Altrettanta disponibilità, tuttavia, sembra non esserci stata da parte di Vladimir Putin.

L’ipotesi di un incontro tra Zelensky e Putin è stata palesata dal Cremlino, citato dall’Interfax. Per Mosca non è esclusa la proposta del presidente ucraino Volodymyr Zelensky di incontrare il presidente russo Putin, ma il colloquio dovrebbe essere finalizzato qualche documento.

Intanto Putin in un discorso in occasione della Giornata internazionale per la protezione dei bambini ha dichiarato: “La Russia non potrà che aumentare la sua forza, indipendenza e sovranità”. Quindi ha aggiunto: “State vivendo e crescendo in un momento molto dinamico, in cui il mondo sta cambiando e sta cambiando rapidamente. Sono fiducioso che in questo mondo complicato, la Russia non potrà che aumentare la sua forza, indipendenza e sovranità”.