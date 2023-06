Continuano le forti tensioni tra Russia e Ucraina, con la guerra nel Paese dell’est Europa che ormai va avanti da quasi un anno e mezzo. Nella notte tre il 5 e 6 Giugno è andata distrutta una diga vicino a Kherson: Kiev accusa, ma Mosca rilancia.

Ucraina, esplode diga a Kakhovka: scambio di accuse tra Kiev e Mosca

Il video della diga di Kakhova parzialmente distrutta da un’esplosione ha iniziato a girare nelle scorse ore su Telegram. La diga, che risale all’epoca sovietica, si trova nella parte meridionale del Paese (controllata al momento dai russi) ed è fondamentale nel funzionamento della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Kiev lancia l’accusa: “La diga a Kakhovka è stata fatta saltare in aria dalle forze di occupazione russe. L’entità della distruzione, la velocità e i volumi d’acqua e le probabili aree di inondazione sono in fase di chiarimento.” ma dall’altra sponda, i russi rispondono: “È stato un attacco terroristico degli ucraini.”

Al via le operazioni di soccorso

Una grande quantità di acqua, come si vede dai video che sono stati resi pubblici, si sta muovendo dalla diga verso la centrale idroelettrica, senza alcun controllo. Nel frattempo, sono iniziate le operazioni di soccorso: “Unità della polizia nazionale e del servizio di emergenza statale della regione di Kherson sono state allertate per allertare ed evacuare la popolazione civile da potenziali zone di inondazione sulla riva destra del fiume Dnipro, vale a dire: i villaggi di Mykolaivka, Olhivka, Lyovo, Tyaginka, Poniativka , Ivanovka, Tokarivka, Poniativka, Prydniprovske, Sadove e in parte la città di Kherson.”