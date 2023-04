Guerra in Ucraina, esplosione a Melitopol: ucciso un poliziotto

Le esplosioni in Ucraina proseguono quasi senza sosta, la guerra va avanti ormai da più di 400 giorni, ma la sua conclusione sembra essere ancora lontana. Anche questa mattina c’è stato un nuovo attacco nella città occupata di Melitopol, nell’area di Zaporozhizhia. Un ordigno è stato posizionato all’alba all’ingresso di un condominio.

Ucraina, esplosione vicino a condominio a Melitopol

Ria Novosti ha riportato alcune notizie terribili che riguardano, ancora una volta, la guerra in Ucraina. Il ministero per gli Affari interni per la regione di Zaporozhizhia ha pubblicato un messaggio su Telegram: “Due poliziotti sono rimasti feriti e sono stati ricoverati in ospedale. Successivamente, uno dei due agenti è morto.”

Chi ha fatto esplodere l’ordigno?

Vladimir Rogov, l’uomo a capo del movimento ‘Siamo con la Russia’, ha parlato a Ria Novosti: “L’esplosione è chiaramente un atto terroristico dietro il quale si nascondono i servizi speciali ucraini. Questo è il lavoro dei terroristi ucraini che cercano di interferire con l’instaurazione di una vita pacifica nella regione attraverso l’intimidazione e l’omicidio.”