Guerra in Ucraina, fregata russa colpita da un missile: è in fiamme

Una nave da guerra russa è stata colpita al largo di Odessa: lo rende noto lo Stato Maggiore dell'esercito di Kiev. Il Cremlino "non ha informazioni".

La fregata russa “Admiral Makarov”, una nave da guerra nel Mar Nero, sarebbe stata colpita da un razzo ucraino e al momento pare sia in fiamme vicino a Snake Island. A diffondere la notizia, poi riportata dai media ucraini, è lo stato Maggiore dell’esercito di Kiev.

Il Cremlino, invece, comunica di non avere informazioni sul presunto attacco.

Nave da guerra russa colpita: sta bruciando nel Mar Nero

La nave da guerra “Admiral Makarov”, appartenente alla Federazione russa, è in fiamme nel Mar Nero, vicino all’isola di Zmiiny, al largo della costa di Odessa. Come comunicato dallo Stato Maggiore dell’esercito di Kiev, sono in corso operazioni di soccorso attraverso numerosi aerei e imbarcazioni. Finita nel mirino degli attacchi ucraini è la fregata più moderna della flotta dell’Ammiraglio Grigorovich, la nave da guerra più importante della flotta russa del Mar Nero dopo la Moskva.

LEGGI ANCHE: I test dei supermissili russi e il messaggio a Svezia e Finlandia

Come accaduto in altre occasioni, il Cremlino non conferma le notizie finora trapelate. Al contrario, dichiara che “non ha informazioni” su un presunto attacco alla fregata russa. A dirlo è stato il portavoce presidenziale russo Dmitri Peskov, rispondendo a una domanda dei giornalisti. “L’operazione russa in Ucraina procede come previsto”, ha aggiunto.