Guerra in Ucraina, il Cremlino risponde agli USA sulle armi nucleari

Nelle ultime ore si è alzata la tensione fra Russia e Stati Uniti sul tema delle armi nucleari: il Cremlino risponde alle accuse di Washington

Mente la guerra in Ucraina non accenna a fermarsi e, anzi, si è romai arrivati a superare i 200 giorni di conflitto, lo spettro della battaglia nucleare non è ancora sparito. Nelle ultime ore si è alzata molto la tensione fra USA e Russia su questo tema, riportandoci quasi indietro al periodo della Guerra Fredda.

Stati Uniti, Biden avverte Putin: “Se userà le armi nucleari, ci sarà una risposta”

Il presidente americano Joe Biden si era rivolto direttamente alla Russia sul tema delle armi nucleari, lanciando un appello a Vladimir Putin: “Non farlo, non farlo, non farlo. O cambierai la guerra come mai dai tempi della Seconda Guerra Mondiale. Se la Russia dovese usare le armi nucleari, la risposta sarebbe consequenziale.”

Russia, la risposta agli USA sulla guerra nucleare: “Leggete la dottrina”

Il Cremlino, però, non ci sta e replica fermamente attraverso la persona di Dmitry Peskov: “Se useremo le armi nucleari? Leggete la nostra dottrina, la risposta è tutta lì.” La risposa è molto chiara, la dottrina russa prevede che l’uso delle armi nucleari possa essere giustificato solo in caso di difesa dell’integrità della federazione Russa.