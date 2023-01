Guerra in Ucraina, il gruppo Wagner rivendica la conquista di Soledar

Guerra in Ucraina, il gruppo Wagner rivendica la conquista di Soledar, l'annuncio su Telegram dell'oligarca amico di Putin Ievgheni Prigozhin

Ultime notizie contrastanti sugli sviluppi della guerra in Ucraina, il Gruppo Wagner rivendica la conquista di Soledar e secondo i lanci delle agenzie il leader dei mercenari russi Prigozhin spiega che il centro della città è stato accerchiato e che ci sarebbero combattimenti in corso.

Nelle ultime settimane non si erano avute notizie sulle modalità di impiego del reparto ex spetznats e non se ne conosceva l’esatta dislocazione sui quadranti operativi.

La Wagner rivendica la conquista di Soledar

Il dato è riportato dalla nostra Ansa che spiega come i mercenari russi del Gruppo Wagner “rivendicano di aver conquistato la cittadina ucraina di Soledar”. I soldati dell’unità speciale utilizzata molte volte da Putin nelle sue guerre spiegano di avere circondato il centro della città dove si combatte ancora oggi, 11 gennaio.

Ad affermarlo è stato il fondatore e capo della milizia, “l’oligarca amico di Putin Ievgheni Prigozhin”.

Le parole del fondatore su Telegram

Ha detto il comandante della Wagner: “Unità della compagnia militare privata Wagner hanno preso l’intero territorio di Soledar sotto il suo controllo”. E ancora, sul canale Telegram del Gruppo Wagner: “Il centro cittadino è stato circondato e si combatte una guerra urbana. Il numero dei prigionieri sarà annunciato domani”.