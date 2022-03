Guerra in Ucraina, il prezzo del pane è destinato a salire: ecco di quanto

"Siamo davanti alla tempesta perfetta", così il presidente di Assipan Nicola Giunti che ha parlato di come il prezzo del pane potrebbe aumentare.

Alla luce del caro energia degli ultimi mesi e del costo del grano che ha subito un’importante crescita con lo scoppio del conflitto in Ucraina, il prezzo del pane potrebbe essere destinato ad aumentare. A spiegare cosa potrebbe succedere su questo fronte è il presidente di Assipan Nicola Giuntini.

Sentito da AGI, il presidente dell’associazione di categoria ha illustrato quale potrebbe essere lo scenario che ci troveremo ad affrontare.

Guerra in Ucraina il prezzo del pane è disposto ad aumentare

Giuntini ha iniziato la sua lunga riflessione affermando che ci troviamo all’interno di una “tempesta perfetta”. Ha poi proseguito: “Con i prezzi dell’energia triplicati e il balzo del costo del grano, che avevano registrato già un trend di crescita dovuto alla siccità dello scorso anno negli Stati Uniti e all’alluvione in Francia.

E ora il conflitto in Ucraina”.

“Le conseguenze dell’aumento del grano per ora non sono quantificabili”

Il presidente di Assipan ha poi precisato che, per il momento, non è possibile quantificare quali potrebbero essere le conseguenze dell’aumento del prezzo del grano: “A differenza di quelli dell’energia, che incidono sul prezzo finale molto più della farina”. Ha infine osservato: “I prezzi del pane sono liberi ed è vietato qualsiasi intervento di coordinamento.

Non c’è un monitoraggio dei prezzi, non abbiamo dati e in questa contingenza non sappiamo cosa può succedere”.