Un’indagine condotta da Altroconsumo ha rivelato quali siano le maggiori preoccupazioni degli italiani in relazione alla guerra in Ucraina.

Guerra in Ucraina, indagine Altroconsumo: “In Italia, il 93% dei cittadini teme una nuova crisi economica”

La guerra tra Russia e Ucraina sta generando tensioni e preoccupazioni in contesto internazionale.

Una delle questioni che desta maggiore preoccupazione riguarda l’aspetto umanitario. La popolazione, tuttavia, si interroga anche sulle conseguenze che il conflitto avrà in campo economico.

In questo contesto, si inserisce l’indagine condotta da Altroconsumo che ha intervistato un campione composto da cittadini italiani.

Secondo i risultati dell’indagine di Altroconsumo, in Italia, il 93% degli intervistati sono preoccupati di incappare in una nuova crisi economica dopo le difficoltà già vissute in due anni di pandemia da coronavirus.

In un simile scenario, il 95% degli italiani sono in apprensione per il futuro aumento delle bollette di luce e gas e dei prezzi dei carburanti. Ancora, il 94% del campione è convinto che per diminuire la dipendenza energetica dell’Italia da altri Paesi sia necessario investire in modo più importante e convinto in fonti rinnovabili. Il 71% degli italiani, poi, vorrebbe che fossero incrementate le estrazioni di petrolio e gas presenti sul territorio nazionale.

In relazione al ricorso dell’energia nucleare, il 46% del campione è contrario all’ipotesi mentre il 36% sarebbe favorevole.

Altroconsumo, Cavallo: “Sosterremo i cittadini e chiediamo l’intervento del Governo”

L’indagine di Altroconsumo, infine, ha chiesto agli italiani quali misure prevedono di adottare per resistere ai rincari. Il 72% degli intervistati hanno intenzione di ridurre il consumo di energia in ambiente domestico per contenere le spese mentre il 57% ha deciso di usare meno spesso l’auto per evitare di spendere troppo denaro in carburante.

I dati scaturiti dall’indagine sono stati commentati dal Responsabile Relazioni Esterne di Altroconsumo, Federico Cavallo, che ha dichiarato: “Condividiamo le preoccupazioni per la crisi geopolitica innescata dal conflitto russo-ucraino e, per quanto possibile, vogliamo sostenere lo sforzo che è in atto per far fronte a questa difficile situazione e alle sue molteplici conseguenze. Per questo, noi di Altroconsumo abbiamo voluto innanzitutto raccogliere le preoccupazioni che esprimono i cittadini in questo momento e siamo impegnati a supportarli con strumenti che possano dare – per quanto possibile – risposte concrete ai loro bisogni, oggi ancora più urgenti. Inoltre, chiediamo che le istituzioni italiane e internazionali continuino a fare tutto il possibile per fronteggiare la crisi in atto e per mettere in campo contromisure strutturali di fronte alle conseguenze economiche e sociali”.