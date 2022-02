Guerra in Ucraina, intelligence: “Italia capace di resistere allo stop del gasdotto dalla Russia”

L’intelligence italiana ha comunicato al Parlamento che il Paese sarà in grado di resistere allo stop del gasdotto dalla Russia.

Lo scoppio della guerra in Ucraina ha generato forti tensioni in Italia in relazione alle riserve di gas naturale a disposizione della Nazione. A questo proposito, fonti di intelligence hanno rassicurato la popolazione, asserendo che il Paese riuscirà a sopravvivere allo stop del gasdotto dalla Russia.

Guerra in Ucraina, i timori per l’approvvigionamento del gas in Italia

In seguito all’invasione russa dell’Ucraina e allo scoppio della guerra, in Italia sono sempre più forti le preoccupazioni che riguardano la disponibilità di gas nella Penisola.

I problemi di approvvigionamento in campo energetico risultano tanto più pressanti in considerazione del fatto che l’Italia importa dalla Russia quasi la metà del gas di cui ha bisogno. È da notare, però, anche che l’Italia importa circa il 95% del gas necessario al Paese.

Una simile condizione, se da un lato rappresenta una enorme debolezza della Penisola, contribuisce a garantire una significativa diversificazione rispetto alla possibilità di importazione del bene.

Relazione annuale intelligence: “Italia capace di resistere allo stop del gasdotto dalla Russia”

Su questo argomento, è intervenuta l’intelligence italiana che, presentando la relazione annuale al Parlamento, ha riferito: “In Italia, l’approvvigionamento nazionale di gas è garantito da un’ampia e diversificata capacità di importazione e da una dotazione di infrastrutture di stoccaggio in grado di compensare la stagionalità della domanda, nonché eventuali problemi di funzionamento di un gasdotto o di un terminale di rigassificazione – e ha aggiunto –.

Il sistema infrastrutturale italiano è in grado, quindi, di soddisfare, grazie alla ridondanza, livelli di domanda molto elevati anche in caso di interruzione della principale infrastruttura di importazione, ossia del gasdotto che trasporta i flussi in arrivo dalla Russia fino al punto di ingresso di Tarvisio e che, nel 2021, ha veicolato il 38% del fabbisogno nazionale”.