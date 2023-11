Le forze russe, durante la notte, hanno lanciato un attacco con droni kamikaze sulla città ucraina di Kharkiv, come reso noto dalla polizia.

Guerra in Ucraina, Kiev: “Attacco russo con droni a Kharkiv”

Le forze russe, durante la notte, hanno lanciato un massiccio attacco con droni kamikaze sulla città di Kharkiv, nell’Ucraina nord-orientale. A renderlo noto la polizia della regione, come riportato da Ukrainska Pravda. Sono stati lanciati almeno 10 velivoli senza equipaggio, ma per il momento non sono state segnalate vittime. Nel raid è stata distrutta una scuola, che ha preso fuoco, e sono stati registrati incendi anche in un edificio residenziale, una stazione di servizio e un edificio amministrativo. Sono stati danneggiati anche alcuni fabbricati agricoli.

Guerra in Ucraina, Kiev: “Abbattuti 24 droni e un missile russi”

La difesa aerea ucraina ha distrutto 24 droni e un missile guidato X-59 lanciato dalle forze russe, come riferito dallo Stato maggiore delle forze armate ucraine nell’ultimo aggiornamento. Le forze russe hanno attaccato l’Ucraina con 38 droni Shahed e un missile X-59. Le unità di difesa aerea hanno intercettato 24 droni e hanno abbattuto il missile. Le autorità hanno segnalato un attacco di droni a Kharkiv.