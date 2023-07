Guerra in Ucraina, le azioni offensive a Bakhmut: "Avanziamo ogni giorno"

La guerra in Ucraina prosegue senza sosta con continui cambi sul fronte: la situazione nel settore di Bakhmut

Mente i russi continuano a concentrare i loro sforzi nella zona Est, l’Ucraina risponde proseguendo le proprie azioni offensive nel settore di Bakhmut. La guerra prosegue ormai da più di 500 giorni e il fronte è in continuo mutamento.

“Continuano le azioni offensive nel settore di Bakhmut. Sul fianco meridionale intorno a Bakhmut, la settimana scorsa siamo avanzati quotidianamente. Grazie al miglioramento della situazione operativa (tattica) e all’allineamento della linea del fronte nel settore di Bakhmut, sono stati liberati 7 chilometri quadrati. In totale, l’area liberata in questo settore ammonta a 31 chilometri quadrati“ – ha scritto la viceministra della difesa Mayer, spiegando cosa sta succedendo sul fronte. “Continuano i pesanti combattimenti. Il nemico sta avanzando attivamente dalla fine della scorsa settimana in direzione di Kupiansk, nella regione di Kharkiv” – dice poi riferendosi ai russi.

Come si sta muovendo l’Ucraina: il terreno guadagnato

Sepre Mayer prosegue nello spiegare come si sta comportando i militari di Kiev: “Le forze ucraine hanno liberato finora 31 chilometri quadrati di territorio nel settore di Bakhmut, di cui 7 la settimana scorsa, ma la situazione nell’est del Paese è ‘difficile’“. In particolare, spiega la ministra della Difesa: “Continuano a condurre operazioni offensive nelle direzioni di Melitopol e Berdiansk… I territori liberati sono aumentati di 10,9 chilometri nel corso della settimana. In totale, l’avanzata dell’offensiva nel sud è di 9,25 chilometri, l’area liberata è di 179,5 chilometri.”