Guerra in Ucraina, Kiev ha cercato di uccidere Putin: il tentato omicidio è fallito

L’intelligence di Kiev ha cercato di uccidere il presidente russo Vladimir Putin nel tentativo di scrivere la parola “fine” alla guerra in Ucraina: l’operazione che avrebbe dovuto concludersi con l’omicidio del leader del Cremlino, tuttavia, è fallita.

A più di un anno dallo scoppio della guerra in Ucraina, Kiev ha deciso di alzare la posta e portare il conflitto a un livello successivo, tentando di assassinare il presidente russo Vladimir Putin. I servizi di intelligence ucraini, infatti, avrebbero cercato di attentare alla vita del leader del Cremlino nella giornata di domenica 23 aprile, sfruttando un drone kamikaze. L’assalto, però, è fallito. A riferire la notizia è stato il quotidiano tedesco Bild, secondo il quale l’attentato è stato tenuto segreto dalle autorità russe.

Per compiere l’operazione, gli 007 di Kiev si sono affidati a un drone Uj-200 dotato di una portata di 800 chilometri. Il drone, partito dai territori ucraini nel pomeriggio di domenica, era diretto al parco industriale situato nei pressi di Mosca, a circa 500 chilometri dal confine tra le due Nazioni in guerra.

I dettagli sull’attentato alla vita del leader del Cremlino

Alla luce di quanto scritto su Twitter dall’attivista ucraino Yuriy Romanenko, i servizi segreti ucraini hanno inviato il drone dopo essere stati informati della visita di Putin al parco industriale di Rudnevo.

Il presunto attentato a Putin sembrerebbe essere confermato anche dalla notizia riportata dai media russi che, proprio nella giornata di domenica, hanno riferito di un drone ucraino che si sarebbe schiantato nelle vicinanze del villaggio di Voroskovo, a circa venti chilometri dal parco industriale di Rudnevo.

La visita di Putin a un parco industriale a Mosca era stata comunicata nella mattinata del 23 aprile da Pavel Zarubin, giornalista molto vicino al Cremlino. Non era stato specificato, tuttavia, se la visita fosse prevista in giornata oppure per lunedì. Poco dopo, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov aveva affermato che il leader russo non aveva alcun evento in programma per il 24 aprile.