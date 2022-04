Guerra in Ucraina, Kiev: “Perdite ingenti tra i russi”. Donetsk: “Munizioni al fosforo usate da Mosca”

Guerra in Ucraina: il Governo di Kiev ha segnalato la presenza di perdite ingenti tra i russi. A Donetsk, è stato denunciato l’uso di munizioni al fosforo.

Guerra in Ucraina, Kiev: “Perdite ingenti tra i militari russi”

Il consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Oleksiy Arestovych, ha affermato che le perdite russe in Ucraina sono “colossali”.

Il consigliere, inoltre, ha ammesso che Kiev ha perso il controllo di alcuni villaggi e città situate nell’area orientale del Paese. In questi luoghi, i combattimenti stanno diventando sempre più intensi e stanno causando perdite ingenti sia tra i militari russi che tra i militari ucraini anche se, secondo quanto riportato da Arestovych, quelle di Mosca risulterebbero essere numericamente superiori.

Citato dall’agenzia Unian, il consigliere di Zelensky ha affermato che ogni giorno di guerra i russi perdono unacompagnia di soldati.

Donetsk: “Munizioni al fosforo usate da Mosca”. Blinken: “Conseguenze gravi in caso di ricorso ad armi chimiche”

Intanto, il governatore di Donetsk, Pavlo Kyrylenko, ha denunciato l’utilizzo di munizioni al fosforo nella regione utilizzate dalle forze russe. Secondo quanto riportato dal Kyiv Independent, il governatore ha anche precisato che la zona colpita con simili munizioni sarebbe il villaggio di Solovyove.

In merito all’uso di armi chimiche da parte di Mosca, il segretario di Stato americano, Antony Blinken, ha inviato un monito al Cremlino asserendo che il Governo russo “andrà incontro a gravi conseguenze se dovesse utilizzare armi chimiche in Ucraina”.

Sul Donbass, poi, è intervenuta una fonte del Pentagono che alla NBC News ha dichiarato: “La Russia è probabilmente in ritardo di qualche giorno nel suo attacco alla regione del Donbass. I russi stanno facendo progressi lenti e irregolari”.

Il Pentagono, nel frattempo, ha annunciato che la prossima fornitura di armi ed equipaggiamenti militari americanverrà recapitato dal Governo ucraino entro le prossime 24 ore e sta viaggiando a bordo di oltre una dozzina di velivoli.

Il nuovo carico porterà a Kiev anche droni fantasma Phoenix, mine e radar.

Nel pomeriggio di venerdì 29 aprile, è stato segnalato un raid missilistico che si è abbattuto su due regioni russe situate in prossimità del confine con l’Ucraina. In particolare, è stato denunciato che i territori di Kursk e di Bryansk sono stati bombardati per ordine del Governo di Kiev.

In merito all’accaduto, è intervenuto il governatore della regione Kursk, Roman Starovolt, che su Telegram ha affermato: “Non c’è stata tregua questa mattina nella città di confine di Rylsk. Alle otto i mortai hanno sparato a Krupets”.

Il governatore ha anche comunicato che i militari russi hanno neutralizzato le postazioni dalle quali è stato lanciato l’attacco e che non sono state registrate vittime o feriti a Kursk.

Il governatore di Bryansk, Alexander Bogomaz, invece, è stato informato dalle guardie di confine dell’Fsv che il villaggio di Belaya Berezka è stata colpito da missili provenienti dalle forze ucraine. Strutture idriche e per l’elettricità sono state severamente danneggiate, secondo quanto rivelato dal governatore russo.

Guerra in Ucraina, Putin conferma presenza al G20 a Bali: la reazione degli USA

In relazione alla riunione del G20 che si terrà a Bali a novembre 2022, l’Indonesia ha riferito di aver avuto conferma della partecipazione del presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin. In seguito alla diffusione della notizia, gli Stati Uniti d’America stanno valutando eventuali strategie di comportamento. Dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, infatti, il presidente americano Joe Biden ha più volte asserito che la Russia dovrebbe essere espulsa dal G20, come ricordato dalla CNN. Inoltre, durante una recente riunione del G20, i rappresentanti dell’amministrazione Biden hanno lasciato l’evento nel momento in cui i delegati russi hanno preso parola.

Tra le numerose ipotesi che gli Stati Uniti stanno valutando, figura quella di inviare a Bali una delegazione di grado inferiore oppure di partecipare in remoto. Ciononostante, la partecipazione in presenza di Joe Biden resta l’opzione più plausibile soprattutto in considerazione della certezza acquisita rispetto alla presenza di Putin.

La Casa Bianca, al momento, ha annunciato che non sono state adottate strategie volte a mettere in atto il boicottaggiodel summit e ha sottolineato che una scelta analoga avrebbe l’effetto catastrofico di lasciare le redini dell’incontro internazionale a Russia e Cina.

NATO: “Intercettati jet russi in prossimità dello spazio aereo dell’Alleanza”

In relazione al conflitto russo-ucraino, la NATO ha spiegato che negli ultimi quattro giorni i suoi jet sono decollati “diverse volte” al fine di intercettare caccia russi che volavano in prossimità dello spazio aereo dell’Alleanza. La notizia è stata diffusa dal Comando Aereo Alleato e riportata dalla CNN.

A quanto si apprende, i radar della NATO hanno tracciato un certo numero di aerei non identificati sul Mar Baltico e sul Mar Nero a partire dallo scorso 26 aprile. Inoltre, l’Alleanza ha denunciato: “Gli aerei russi spesso non trasmettono un codice transponder che indichi la loro posizione e altitudine, non presentano un piano di volo o non comunicano”.

Banca d’Italia, report: “Incertezza sistema bancario a causa della guerra in Ucraina”

In relazione alla guerra in Ucraina, Banca d’Italia ha diramato un report sulla stabilità finanziaria della struttura bancaria alquanto allarmante.

Nel rapporto, infatti, è stato segnalato che la guerra rappresenta “una significativa fonte di incertezza per il sistema bancario; può produrre conseguenze rilevanti attraverso molteplici canali, di natura finanziaria ed economica”. Inoltre, è stato precisato che “il tasso di deterioramento dei prestiti resta su livelli storicamente bassi e l’uscita dalle misure di sostegno non sta causando cliff-effects per la rischiosità” dei crediti.

Infine, Bankitalia ha aggiunto: “L’esposizione diretta verso controparti russe è nel complesso limitata, ma concentrata nei due gruppi di maggiore dimensione e appare gestibile”.