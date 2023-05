Kiev ha smentito un aggiornamento dato dalla Russia riguardo alla guerra in Ucraina. Inizialmente Mosca aveva fatto sapere di un’incursione a Belgorod da parte delle forze ucraine, ma sembra che l’operazione sia da parte di miliziani russi. Secondo quanto affermato dal portavoce della Direzione principale dell’intelligence di Kiev Andrii Yusov (le cui affermazioni sono riportate sul sito Suspilne) i miliziani in questione sono “partigiani russi” appartenenti a Freedom of Russia e del Corpo dei volontari russi. Secondo Yusov, i partecipanti all’operazione avrebbero intenzione di creare una fascia di sicurezza per proteggere i civili ucraini.

Guerra in Ucraina, Podolyak: “Nulla a che fare con i fatti di Belgorod”

Il consigliere presidenziale ucraino Mykhailo Podolyak ha fatto sapere su Twitter: “L’unica forza politica trainante in un paese totalitario di viti serrate è sempre un movimento di guerriglia armata. L’Ucraina sta guardando con interesse gli eventi nella regione russa di Belgorod e sta studiando la situazione, ma non ha niente a che farci”.

Chi sono questi miliziani russi?

Come informa Open, questi miliziani russi sono dei volontari che combattrebbero per liberare la Russia dal governo di Vladimir Putin, sotto la bandiera bianco-azzurro-bianca, divenuta un autentico simbolo di quella parte del popolo russo che è contro l’invasione in Ucraina.